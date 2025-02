Davide Petrella è tra gli autori Sanremo 2025, al quale partecipa in questa edizione con quattro collaborazioni importanti firmando i brani un gara di Elodie, The Kolors, Gaia e Tony Effe. Il musicista napoletano è anche noto, oltre per aver composto musica e scritto testi per artisti molto famosi, anche per essere un cantautore conosciuto con lo pseudonimo di Tropico, nome che utilizza anche sulle sue pagine social e con il quale si è esibito in diverse occasioni tra cui il concertone del 1 maggio a Roma nel 2024.

Petrella ha già firmato numerosi successi, sia lavorando da solo che insieme ad altri autori noti nel panorama pop italiano come Davide Simonetta con il quale collabora spesso. Nella sua carriera può vantare di aver raggiunto molti record di vendite di singoli e ascolti online, grazie soprattutto a brani che sono entrati da subito nelle vette delle classifiche e con cantanti come Cesare Cremonini, Elisa, Mahmood, Marco Mengoni, Marracash e Sfera Ebbasta. Per questo motivo è attualmente uno degli autori più ricercati sul mercato discografico.

Davide Petrella torna come autore Sanremo 2025 dopo il grande successo ottenuto nel 2023 con Lazza e The Kolors

Davide Petrella autore Sanremo 2025, torna al Festival anche quest’anno riprovando ad entrare nei primi posti dopo il grande successo ottenuto già nel 2023 con la hit arrivata al secondo posto “Cenere” di Lazza. Lo scorso anno invece la sua firma è stata protagonista di canzoni molto apprezzate dal pubblico come “Casa Mia” di Ghali e e “Un ragazzo Una Ragazza” dei The Kolors che nella stessa stagione ha battuto i record di vendite conquistando due dischi di platino in Italia. Per la stessa band aveva inoltre scritto “Italodisco“, tormentone dell’estate 2023. L’artista napoletano, nato nel 1985, conosciuto come cantautore con il nome di Tropico, pseudonimo ispirato al romanzo di Henry Miller, ha pubblicato anche tre dischi seguiti da tour con date in tutta Italia.

Ha iniziato a comporre musica a soli 11 anni, ed è attualmente impegnato non solo nelle collaborazioni artistiche con interpreti famosi ma anche nella carriera solista. Della sua vita privata non si sa molto, perchè il musicista è rimasto sempre molto riservato per quanto riguarda la condivisione di dettagli sulle relazioni, anche sui social infatti, pur essendo molto seguito, pubblica quasi esclusivamente foto e video che riguardano i suoi progetti lavorativi.