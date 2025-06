Morte Maria Voce, la lettera di Davide Prosperi: "Amore all'unità, sequela totale a Cristo. Fede semplice e viva". L'omaggio di Comunione e Liberazione

MORTE MARIA VOCE, L’OMAGGIO DI DAVIDE PROSPERI DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

Prima donna avvocato della Calabria e prima presidente del Movimento dei Focolari dopo la fondatrice Chiara Lubich, Maria Voce è morta nella giornata di venerdì, lasciando un grande vuoto non solo nel mondo cattolico. A renderle omaggio è stato anche Davide Prosperi, presidente del movimento Comunione e Liberazione, con una lettera indirizzata a Margaret Karram, presidente dei Focolari, in cui si esprimono cordoglio e vicinanza spirituale a nome dell’intero movimento.

Pellegrinaggio Macerata Loreto 2025 diretta video streaming/ Programma percorso orari: libretto, messaggio CL

Nella lettera si riconosce anche il ruolo di Maria Voce, che ha custodito il carisma dei Focolari: «Le siamo grati per aver accettato questa grande responsabilità e per aver svolto questo compito con amore all’unità e nella sequela totale a Cristo, e siamo grati a Dio per il dono della sua testimonianza di fronte al mondo di una fede semplice e viva».

Giubileo dei Movimenti 2025 da Papa Leone XIV/ Diretta video programma. Prosperi (CL): “Chiesa è un’amicizia”

Dunque, Prosperi riconosce il valore dell’impegno di Maria Voce, vissuto con amore all’unità e fede profonda in Cristo. Nella sua lettera esprime anche gratitudine per la testimonianza di Voce, per la sua dedizione, e ringrazia Dio per aver donato alla Chiesa una figura come lei, esempio di fede semplice e viva.

Infine, vi è un’invocazione alla Vergine Maria affinché interceda per lei e per tutti coloro che hanno ricevuto da lei il messaggio cristiano. Nella lettera viene usata anche l’espressione “in comunione”, a conferma del legame fraterno tra i due movimenti ecclesiali, uniti nella fede.

Giubileo Movimenti, messaggio Comunione e Liberazione/ “Leone XIV ci invita a conversione come Don Giussani”

IL RICORDO DI MARGARET KARRAM

In queste ore è arrivato anche l’omaggio di Margaret Karram, che ha voluto ricordare come Maria Voce sottolineasse l’importanza della presenza di Gesù nella comunità. Inoltre, ha fornito un ricordo personale, sottolineando come Voce le fosse vicina in maniera discreta ma profonda, le desse consigli saggi e partecipasse a momenti importanti, a volte facendole trovare piccoli doni e poesie scritte da lei.

Lunedì è previsto l’ultimo saluto a Maria Voce: i funerali si terranno alle ore 15 di lunedì presso la sede centrale del Movimento dei Focolari, al Centro Internazionale di Rocca di Papa.