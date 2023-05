Davide Rolando, 47enne pilota di moto morto durante gara/ Investito da motociclista

Un altro pilota di moto è morto nelle scorse ore sulle piste, e si tratta precisamente di Davide Rolando. Dopo Fabrizio Giraudo, deceduto a seguito della Coppa Italia Velocità lo scorso mese di aprile, a perdere è la vita è stato il 47enne centauro piemontese, scomparso nella giornata di ieri, domenica 7 maggio. Come riporta il sito de Il Fatto Quotidiano, citando Torino Today, nel corso della gara Rolando era a bordo della sua motocicletta, una potentissima BMW 1000, quando è caduto. Una volta a terra il motociclista ha cercato di allontanarsi e spostarsi dal punto di caduta, per evitare di rimanere in scia e venire investito, ma ciò non è bastato.

Nel mentre, infatti, è sopraggiunto ad alta velocità un altro concorrente che l’ha centrato in pieno, uccidendolo sul colpo. In quel tratto del circuito si sono recati nel giro di pochi istanti gli uomini del soccorso, ma nonostante i disperati tentativi di rianimare il motociclista, per Davide Rolando non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dallo stesso, e ne è stata dichiarata la morte sul posto alle ore 16:40.

DAVIDE ROLANDO, MORTO DURANTE GARA: CARABINIERI INDAGANO

I carabinieri, come spiega ancora Il Fatto Quotidiano, si sono recati sulla pista per acquisire tutti gli elementi necessari atti a ricostruire la vicenda, e nel contempo hanno visionato i filmati delle videocamere di sicurezza presenti sul circuito. La salma è stata trasferita a Torino, paese d’origine di Davide Rolando che correva dal 2017 nella categoria Race Attack.

L’incidente mortale è avvenuto durante le prove libere del Cremona Circuit di San Martino del Lago, circuito dove l’anno scorso erano morti altri due piloti. Ad investire Davide Rolando, che era di Almese, è stato un motociclista bergamasco che purtroppo non ha potuto fare nulla per evitarlo. Un nuovo episodio devastante per il mondo delle due ruote che, come detto sopra, giunge a poco più di due settimane da un altro simile.

