Davide Rossi, chi è il fidanzato di Elodie/ Nuova vita dopo l’addio a Marracash

Davide Rossi ha vissuto una lunga storia d’amore con Marracash, con cui aveva già iniziato a fare grandi progetti per il futuro, ma che invece non è durata. Le voci in merito a una crisi tra loro si rincorrevano da tempo, ma non erano mai state confermate dai diretti interessati. Ogni dubbio a riguardo è stato però fugato da alcuni comportamenti inequivocabili da parte dell’ex concorrente di “Amici”, sorpresa in atteggiamenti intimi con un ragazzo.

Di chi si tratta? Il fortunato è l’ex modello Davide Rossi. A novembre dello scorso anno i due sono stati sorpresi mentre erano intenti a scambiarsi effusioni all’aeroporto di Linate. Lei era in partenza per dedicarsi alle riprese del suo primo film, “Ti mangio il cuore“, ed è per questo che lui ne aveva approfittato per accompagnarla.

Chi è Davide Rossi: è lui il nuovo amore di Elodie

L’addio tra Elodie e Marracash è comunque avvenuto senza troppi scossoni: i due, infatti, hanno collaborato poco dopo la rottura. L’ormai ex coppia è apparsa sia sulla copertina dell’ultimo disco di Marra, sia nel video di “Crazy Love”. E’ stato il rapper a spiegare la motivazione di questa scelta: “Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

La cantante sembrava essere intenzionata in un primo momento a concentrarsi sulla carriera e a mettere da parte almeno per un periodo l’amore, ma è stato l’incontro con Davide a farle cambiare idea. Il modello vanta anche una breve partecipazione a “L’Isola dei Famosi” nel 2010, oltre che da marketing manager di Armani, per cui ha avuto la possibilità di sfilare in più occasioni.

