Davide Rossi, chi è il nuovo amore di Elodie/ Spunta una foto sui social che…

Dopo la fine dell’amore con Marracash, Elodie è stata paparazzata in compagnia del suo nuovo fidanzato Davide Rossi. In realtà non si tratta proprio di un nuovo amore bensì di un ritorno di fiamma. Poche settimane fa al settimanale Grazia, Elodie aveva rivelato la sua intenzione di volersi dedicare a sé stessa facendo intendere di non essere interessata ad avere qualcuno al suo fianco: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola”, aveva dichiarato. Elodie era però stata paparazzata dal Settimanale Chi in compagnia dell’aitante modello e manager Armani Davide Rossi. La coppia è stata beccata mentre si scambiava baci appassionati fuori da un locale milanese. A ulteriore conferma, il manager ha pubblicato nelle sue storie Instagram del 7 febbraio un inequivocabile scatto in cui la sua mano e quella della cantante si stringono saldamente.

Si vociferava da tempo di un legame tra Elodie e Davide Rossi prima ancora che la cantante si separasse da Marracash. Elodie e Davide erano stati fotografati ad una cena con amici, tra cui Mahmood e poi erano stati visti entrare insieme nell’abitazione di lei. Di Davide Rossi sappiamo che è conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo, soprattutto per la sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2010. Nato a Milano, ha una laurea in lingue e comunicazione allo IULM e nella vita ha fatto il modello e il marketing manager di un’azienda enorme come Armani. Ora con la storia d’amore con Elodie è tornato sulla cresta dell’onda.

Elodie e Davide Rossi erano stati sorpresi a Milano insieme già lo scorso 10 ottobre. Fino a quel momento, nessuno aveva confermato l’inizio della nuova storia d’amore né era stata annunciata ufficialmente la rottura tra la cantante e l’ex Marracash. A distanza di pochi mesi però sembra però anche questa frequentazione non sia andata a buon fine e che si sia trattata di una breve parentesi. Sui social, Elodie e Davide non hanno pubblicato foto insieme e in molti temono che il loro amore sia stato un fuoco di paglia. Sulle pagine del Settimanale Grazia, Elodie aveva fatto intendere di essere single e di non avere qualcuno al suo fianco. Non è chiaro dunque se la storia con Davide prosegua o meno. Al momento, Elodie convive con la sorella Fey appena trasferita a Milano.

Lo scorso 6 febbraio però una foto è spuntata nelle storie Instagram di Davide Rossi. Si tratta di uno scatto della mano di Davide che afferra il braccio di Elodie all’altezza del cuoricino tatuato. Probabilmente, Elodie non si sente ancora pronta ad ufficializzare questa relazione. Pochi mesi fa infatti, Elodie e Rossi sono stati infatti beccati nuovamente insieme, sempre a Milano, ma stavolta mentre uscivano dal grattaciello di lusso in cui vive Diletta Leotta, amica della cantante. Elodie, dunque, avrebbe portato quello che sembra a tutti gli effetti il suo nuovo partner a cena dalla conduttrice di Dazn. Elodie però si era molto infastidita quando aveva visto dei fotografi che la volevano immortalare in compagnia di Davide Rossi.



