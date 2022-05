Davide Rossi è ancora il fidanzato di Elodie?/ Marracash terzo incomodo

Dimenticare un grande amore può non essere semplice, come molti di noi hanno provato a fare in prima persona, a volte senza grandi risultati. In alcuni casi, infatti, la delusione è fortissima e porta a diventare diffidenti nei confronti delle nuove conoscenze. C’è chi però prova ad applicare un vecchio detto “chiodo scaccia chiodo“, ovvero il tentativo di mettersi alle spalle una storia finita iniziando un nuovo legame, che può andare anche oltre le proprie aspettative.

Una situazione simile sembra essere quella che ha vissuto in prima persona Elodie dopo l’addio con Marracash. I due cantanti sono stati protagonisti di un amore importante e passionale, ma che diversi mesi fa li ha portati a prendere strade diverse. L’ex concorrente di “Amici” sembrava avere ritrovato la serenità al fianco del modello Davide Rossi, ma la situazione tra loro sembra cambiata velocemente.

Davide Rossi ed Elodie: a che punto è la loro storia?

Pur senza lasciarsi andare a voli pindarici e a dichiarazioni sensazionalistiche, Elodie e Davide sembravano essere davvero affiatati. I due negli ultimi mesi erano stati sorpresi insieme in più occasioni, anche mentre si scambiavano effusioni, a conferma di come non volessero tenere del tutto nascosta la loro storia. E invece, a distanza di tempo, la situazione tra loro sembra cambiata.

Cosa è accaduto? La colpa, come spesso capita in questi casi, sarebbe di un terzo incomodo. La cantante, infatti, si sarebbe ravvicinata a una sua vecchia conoscenza, proprio quel Marracash, che lei aveva detto di considerare ancora “parte della sua famiglia” anche dopo la fine della loro storia d’amore. Al momento lei ha prederito non parlarne, mentre lo ha fatto il rapper, facendo intendere come la situazione sia in piena evoluzione: “Il nostro rapporto esiste ancora – ha detto lui al ‘Corriere della Sera’ -. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene“. Insomma, non resta che attendere per saperne di più.

