Davide Rossi/ È pronto per “Treat your better” di S.Mendes? (X Factor 2019)

Davide Rossi interpreterà il suo inedito “Glum” a X Factor 2019 durante il sesto live quando per lui sarà anche il momento di cantare Treat your better di Shawn Mendes. La settimana scorsa con il suo inedito ha stupito tutti. Non c’erano dubbi sugli apprezzamenti della performance di un cantante che ha saputo farsi degnamente strada nel percorso alla ricerca del famigerato Fattore X. E anche per la quinta puntata, la serata tanto attesa per la presentazione degli inediti da parte dei sette concorrenti, Davide Rossi ha piazzato un altro dei suoi successi canori, con una esibizione che ha raccolto il consenso unanime dei giudici. Già da tempo il cantante Rossi si era contraddistinto per la bellezza della sua voce e la sua precisione in sede di esibizione live, ma anche in questa quinta puntata non si è smentito. Inizia Samuel, tra i giudici che esprimono la loro opinione a fine performance ed inizia con un doppio elogio sulla bravura del Rossi come artista completo e come musicista soprattutto, esortandolo ad esplorare confini musicali che vanno oltre la sua zona di comfort, convinto più che mai delle sue capacità. Anche Sfera Ebbasta non ha potuto fare a meno di elogiare Davide, lui che ha sempre un appunto per tutti. Ha ricordato che il pezzo sa tanto di brano da hit parade, ma che potrebbe essere certamente un buon trampolino di lancio per lui nel mondo discografico.

Davide Rossi Inedito “Glum”, X Factor: l’attenzione di Mara è per…

Mara Maionchi punta l’attenzione sui colori swing di Davide Rossi a X Factor, avanzando la complessità di pregi che si porta dietro. Il suo brano inedito Glum è veramente molto intenso e la nota produttrice non può che prospettare un futuro roseo per lui, chiude con una frase di incoraggiamento. Malika Ayane ha creduto molto in lui, sin da subito, ed ha chiuso la schiera di commenti positivi complimentandosi per tutto il lavoro svolto dal cantante fino adesso. In effetti, Davide Rossi incarna proprio il prototipo giusto per questo talent, identificandosi in un artista che sa cogliere le sfide e sa lavorare bene, anche a fronte di un duro sforzo.

La parola dei coach

Le impressioni dei giudici di X Factor 2019 si confermano nel consenso espresso del pubblico, che non ha mai nascosto di provare per Davide Rossi una particolare devozione. Già nel 2010 lo avevamo visto conquistare il pubblico di Ti lascio una canzone e da allora non ha mai abbassato il suo livello artistico. Entrato a far parte di Soundroots, nel 2018, riesce a portarsi a casa la vittoria del Contest Winter di quell’anno e spopola anche in America a seguito di un tour dove canta canzoni rigorosamente italiane. Ha dimostrato talento e tenacia, Davide Rossi, e questo fa di lui un esempio da seguire nella musica e nella vita. Attualmente ha disattivato i suoi account social per ritagliarsi maggiore concentrazione alla luce del rush finale delle ultime due puntate, ma i suoi fans non devono temere perchè siamo certi che tornerà a comunicare con loro il prima possibile. Non ci resta che attendere il sesto live per scoprire cos’altro ci riserverà questo artista che fa parlare di sé in maniera positiva e unanime.

Il brano inedito Glum





