Davide Rossi eliminato?/ Malika Ayane “Faranno di tutto per buttarti via” (X Factor 2019)

Davide Rossi è pronto ad affrontare la semifinale di X Factor 13. Dopo aver sfiorato l’eliminazione nel ballottaggio contro Giordana Petralia e aver superato le critiche di Samuel e Sfera Ebbasta, il concorrente degli Under Uomini è tornato in pista più carico di prima e questa sera si confronterà con due brani in gradi di mettere in luce tutto il suo talento. Il primo è quello con il quale affronterà la prima sfida della serata, assegnatogli dalla sua coach, Malika Ayane: “abbiamo pensato di scegliere una cosa di grandissima classe, perché tu hai tanta classe”, ha detto la cantante annunciandogli l’esibizione sulle note di Toxic di Britney Spears. Per l’occasione, però, verrà ricreato un arrangiamento più in linea con le sue corde, e in particolare ispirato al brano Love Me Again del cantautore britannico John Newman. Tuttavia, Davide Rossi si è mostrato sin da subito titubante: nonostante la sua ampia diffusione, il brano di Britney Spears era a lui totalmente sconosciuto.

MALIKA AYANE A DAVIDE ROSSI: “QUESTA DEVE ESSERE LA NOSTRA FESTA”

Anche se ha ancora qualche piccola perplessità, Davide Rossi può contare sul supporto di Malika Ayane. La sua coach, infatti, sa che può dare il meglio anche sulle note di Toxic Britney Spears e che il nuovo arrangiamento potrebbe addirittura valorizzare la sua vocalità: “io ti vedo già che svirgoli e fai i tuoi eclissati – ha svelato la coach degli Under Uomini di X Factor 13 – Questa deve essere la nostra festa, perché faranno di tutto per buttarti via”. Malika Ayane sa che la sfida è ancora tutta da disputare e che la corsa di Davide Rossi potrebbe arrestarsi da un momento all’altro: il settimo live potrebbe infatti riversi un trionfo, ma anche una grande delusione, annunciata da quel numero sette che, citando un vecchio detto popolare, secondo la cantante potrebbe rimandare a una inevitabile crisi. Davide Rossi, però, sente di essere cresciuto e, a dispetto delle iniziali incertezze, oggi è pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

DAVIDE ROSSI: “NELLA MANCHE MY SONG UN BRANO MAI…”

Nel settimo live di X Factor 13 Davide Rossi si spingerà oltre quei confini che fino a oggi non ha mai osato oltrepassare. Nella manche My Song il concorrente degli Under Uomini si esibirà con un brano auto-assegnato, con il quale non ha mai avuto il coraggio di esibirsi: “Ho proposto Uptown Funk di Bruno Mars“, ha detto l’allievo di Malika Ayane nel video delle ultime assegnazioni. “È un brano che non ho mai fatto in pubblico. La cantavo molto davanti alla televisione con il karaoke, quindi ho detto facciamola!”. Fondamentale, nell’acquisire questa nuova consapevolezza, lo straordinario percorso fatto nel talent di Sky: “X Factor mi ha fatto crescere anche per questo – ha spiegato il cantante – perché ho sperimentato nuove cose che prima non avevo sperimentato”. E la sua coach non ha potuto fare a meno di essere d’accordo con lui: “il settimo live sarà il momento in cui godremo di più. Sarà la festa con cui cercheremo di non salutare il pubblico, perché faremo di tutto per andare in finale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA