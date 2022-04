Davide Rossi, fidanzato di Elodie/ Il suo cuore batte ancora dopo l’addio a Marracash

Elodie e Marracash hanno formato per anni una coppia che ha fatto sognare i rispettivi fan, uniti sia nella vita privata sia nel lavoro, ma nel momento in cui entrambi si sono resi conto di non provare più i sentimenti di un tempo hanno deciso di prendere strade diverse. Nonostante questo, i due sono riusciti a mantenere buoni rapporti, come dimostra la scelta di inserire lei sulla copertina del nuovo album del rapper.

“Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco, nel video di ‘Crazy Love’ mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda – erano state le parole dell’ex concorrente di ‘Amici’ qualche mese fa a ‘Grazia’ -. Mi fa strano parlare di fine tra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio (questo il suo nome all’anagrafe, ndr) per me continua a essere famiglia. Le persone non si dimenticano da un giorno all’altro”.

Ora c’è Davide Rossi nel cuore di Elodie

Nonostante la delusione, Elodie è riuscita a innamorarsi di nuovo: al suo fianco c’è Davide Rossi, uno che in passato è stato modello per Giorgio Armani e che, come tale, non può che essere bellissimo. I due sono stati sorpresi iniseme più volte in atteggiamenti inequivocabili, ma almeno per ora non si sono sbilanciati sulla natura del loro rapporto.

Questo legame, in realtà, potrebbe essere considerato una sorta di ritorno di fiamma per lei. La cantante e il modello, infatti, erano già stati sorpresi insieme a novembre, quando la rottura con Marracash non era stata ancora ufficializzata. Pochi mesi dopo, però, sembrava che il flirt tra loro fosse concluso e, invece, i due continuano a stare insieme. Difficile però dire se fossero stati i reciproci impegni ad averli allontanati o altro, ma quello che è certo è che la Di Patrizi sembra avere ritrovato la serenità con lui al suo fianco.

