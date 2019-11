Davide Rossi, Inedito “Glum”/ Riuscirà a convincere i giudici? (X Factor 2019)

Glum, l’inedito di Davide Rossi conquisterà i giudici di X Factor 2019?

Davide Rossi porterà stasera in scena l’inedito Glum che vede tra gli autori di testo e musica Roberto Vernetti e Michele Clivati. Il ragazzo è l’ultimo concorrente di X Factor 2019 rimasto nella squadra Under Uomini di Malika Ayane e ha dovuto fare i conti con una prova molto complessa come si è visto nel corso della settimana preparativa e nello scorso appuntamento. La serata però lo ha messo proprio al centro dello show, infatti l’esibizione di Don’t stop me now, brano famosissimo dei Queen, non era affatto facile. La sua performance canora è stata strabiliante con una grande tenuta del palco che ha incantato il pubblico a casa ma anche i giudici. Certamente è possibile affermare che in una sana competizione come quella che si è venuta a creare, Rossi ha potuto trarne solo il meglio. Proprio questo lo ha spinto ad un miglioramento sin dalle prime ore. Una presenza che piace, che fa ottima musica e che coinvolge il pubblico in modo giusto.

Davide Rossi, Under Uomini X Factor 2019: il suo percorso

Il percorso di Davide Rossi a X Factor ha dimostrato da subito un grande talento, è chiaro ai giudici ed è chiaro al pubblico a casa. Se all’inizio la sua voce e il suo atteggiamento non avevano immediatamente conquistato, è chiaro che in questo caso il lavoro ha fatto tantissimo e ha potuto dimostrare che è veramente possibile migliorarsi con l’impegno. Oltre ad una voce notevole che è ovviamente pura genetica, c’è una grande propensione musicale e anche un bell’ambient sul palco stesso da parte di Davide che ha capito bene i meccanismi della diretta. Durante la settimana non sono mancati i battibecchi con la sua coach, tuttavia questi sembrano essere marginali rispetto alla preparazione che il giovane è intenzionato a portare in gara.

Il lancio con Ordinary People di John Legend

Davide Rossi è un ragazzo che è stato presentato a X Factor 2019 con una versione di Ordinary People, una scelta che sin dall’inizio ha fatto comprendere molto della sua personalità. Sembra un ragazzo veramente tranquillo, è appassionato di musica, classe 1998. È già noto al mondo dei talent e delle partecipazioni poiché è stato nel programma di Rai Uno Ti lascio una canzone e ha pubblicato diversi singoli che hanno vinto vari premi grazie a Youtube come il Contenst Winter 2018. Rossi è incredibile in questo video dove ha conquistato letteralmente Malika.



