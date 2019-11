Davide Rossi, Under Uomini/ Reggerà il confronto con “Don’t Stop Me Now” dei Queen (X Factor 2019)

Per il quarto live show di X Factor 2019 a Davide Rossi, oggi 14 novembre dalle 21.15 su Sky Uno, Malika ascolterà la richiesta di Mara Maionchi e assegnerà un brano in italiano? La risposta è no. Nell’ultimo daily sono state infatti rese note le assegnazioni dei giudici per il quarto live e Davide Rossi dovrà interpretare un brano molto iconico oltre che ampiamente coverizzato: Don’t Stop Me Now dei Queen. Questi brani così famosi e quasi intoccabili sono sempre un’arma a doppio taglio, si corre sempre il rischio di fare un’interpretazione copia dell’originale o di stravolgere totalmente e inutilmente il pezzo. Staremo a vedere come si comporterà Davide Rossi che, con le sue performance, ci ha abituati bene. Senza dubbio la sua esibizione sarà tecnicamente perfetta e speriamo possa garantirgli un posto per il quinto live show del talent targato Sky e di poter quindi continuare il suo percorso all’interno del programma.

Davide Rossi, X Factor 2019: così il terzo live show

Davide Rossi è stato tra i protagonisti giovedì scorso, il 7 novembre, quando è andato in onda il terzo live show di X Factor 2019 con una doppia eliminazione. La puntata della doppia manche con doppia eliminazione è una delle più temute per i concorrenti in gara. A chiudere la prima manche, quella dei cavalli di battaglia, sarà proprio il giovane cantante della squadra di Malika Ayane. Davide Rossi ci regala una splendida Lately di Stevie Wonder. Malika per il suo giovane talento non poteva scegliere canzone più appropriata, è un pezzo perfetto per Davide che riesce ad interpretarlo egregiamente. Anche il pubblico da casa ha apprezzato l’esibizione di Davide Rossi che passa tranquillamente alla seconda manche. Il meno votato risulta essere Marco Saltari che è costretto a lasciare immediatamente la gara visto che la prima eliminazione della serata è diretta.

Per la seconda manche Davide Rossi canta, accompagnandosi con il suo amato pianoforte, Why’d you only call me when you’re high? degli Artic Monkeys. Anche questa esibizione è tecnicamente perfetta. Davide, in questa edizione del talent show sta collezionando una serie di performance eccezionali, diventando uno dei più amati del pubblico. Anche i quattro giudici hanno apprezzato quest’ultima esibizione di Davide Rossi e fanno al ragazzo grandi complimenti. L’unica a fare un piccolo appunto è Mara Maionchi che vorrebbe vedere il giovane interpretare un brano in italiano. Chiusa la seconda manche e dopo l’ultimo scontro tra Giordana Petralia e Lorenzo Rinaldi scopriamo che a lasciare la gara sarà proprio quest’ultimo. Davide Rossi, dopo le eliminazioni di Enrico e Lorenzo, è l’ultimo concorrente in gara per gli under uomini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA