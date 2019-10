Davide Rossi, Under Uomini/ Video: alla prova con Loredana Bertè (X Factor 2019)

Nella squadra degli Under uomini della tredicesima edizione italiana di X Factor, guidata dalla cantante Malika Ayane, c’è anche Davide Rossi. Il 21enne originario di Rieti ha conquistato i giudici fin dalla sua prima esibizione alle Audition con il pezzo di James Morrison “You Give Me Something”. Per conquistare un posto nella squadra di Malika, Davide si è poi cimentato con “Ordinary People” di John Legend e “Virtual Insanity” dei Jamiroquai. Davide è stato felice di entrare nella squadra degli Under Uomini sotto l’ala protettrice della Ayane, che tratta lui e gli altri concorrenti come dei figli. Durante il primo Live Show, Davide si è esibito con il brano “How Long Has This Been Going On” di George Gershwin. Tantissimi i complimenti ricevuti dopo questa esibizione sulla sua pagina Facebook: “Una canzone particolare che soltanto tu con il tuo talento potevi cantare!” e “Fantastico! Con un pezzo così importante al televoto ha rischiato il ballottaggio! Per fortuna abbiamo l’onore e il piacere di riascoltare questo FUORI CLASSE!”, hanno scritto due fan. E ancora: “Bravissimo… speriamo che Malika sia in grado di far emergere le tue qualità… comunque rimani umile e continua così…”.

Davide Rossi: l’esibizione del secondo Live di X Factor 2019

Questa sera, giovedì 31 ottobre, su Sky Uno andrà in onda il secondo Live Show. Per i suoi Under Uomini Malika Ayane ha scelto tre brani di tre grandi donne della musica italiana. Davide Rossi si dovrà mettere alla prova con “In alto mare” di Loredana Bertè. “Mi sto preparando al massimo per il secondo Live, farò un pezzo molto ritmato e quindi spero di fa vedere il mio divertimento interpretando un brano del genere“, ha detto Davide in uno vlog. Il ragazzo per la prima volta non canterà in inglese: “Questa volta è un brano in italiano, quindi il lavoro è stato molto più duro. Ma Malika è una grande maestra, di esperienza e a livello artistico. quindi mi ha dato una grande mano nella preparazione di questo brano che non vedo l’ora di farvi ascoltare“, ha aggiunto. Clicca qui per vedere il vlog di Davide Rossi. Dopo il primo Live, Davide ha ammesso di essere rimasto molto colpito dall’eliminazione di Mariam: “Non mi aspettavo uscisse nel primo Live. Ora abbiamo capito le dure regole del gioco“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA