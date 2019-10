Davide Rossi, Under Uomini/ Video, “Ordinary People” conquista Malika (X Factor 13)

Davide Rossi è stato il primo cantante chiamato ad esibirsi alle audizioni di X Factor 13, il talent show trasmesso su Sky Uno. Artista reatino classe 1998 è stato proprio lui a rompere il ghiaccio. Studente ventunenne il giovane cantante di Rieti ha portato il brano I won’t let you go del celebrissimo James Morrison. Con un look da bravo ragazzo ed un’emozione che il volto non riusciva a contenere, Davide Rossi si è presentato per primo davanti alla giuria del nuovo talent show. Si è seduto al suo pianoforte ed ha lasciato che la sua musica parlasse per lui. Il successo è stato immediato, il pubblico non gli ha risparmiato gli applausi e l’artista è stato anche il primo ad accedere alla fase successiva, con il voto unanime dei giudici di gara. La prima ad esprimersi è stata Mara Maionchi, che non ha esitato a dare il suo primo sì al primo cantante in gara in assoluto. Con il sì anche degli altri quattro giudici di gara l’artista ha conquistato l’accesso ai Bootcamp. Qui Daniele ha conquistato un posto tra i cinque della categoria Under Uomini scelti da Malika Ayane per il palco berlinese con il brano Ordinary People di John Legend, che l’artista propone in una inedita versione al pianoforte.

Davide Rossi, X Factor 13: Malika Ayane piacevolmente colpita

Malika Ayane si è detta piacevolmente colpita dal talento del giovane artista reatino Davide Rossi a X Factor. Il ragazzo ha superato brillantemente le selezioni e si è così conquistato una delle cinque sedie ambitissime nella selezione dei Bootcamp. A salire sul palco berlinese per contendersi i tre posti riservati alla categoria Under Uomini saranno, insieme a Davide Rossi, Lorenzo Rinaldi, Emanuele Cristanti detto Nuela, Daniel Acerboni e Enrico Di Lauro. Chi di loro entrerà nella ristretta cerchia dei tre concorrenti che proseguiranno il loro cammino in X Factor 13? Ce la farà Davide Rossi a superare anche la fase degli Home Visit, sul palco dell’X Factor Arena nei Live Show, oppure si farà prendere dall’emozione? Per saperlo non ci resta che guardare la nuova puntata del talent show in onda giovedì 17 ottobre su Sky Uno. Intanto non mancano gli elogi e l’incitamento del pubblico, non soltanto quello reatino, che si è stretto insieme al giovane concittadino sperando in un successo davvero meritato. Tantissimi infatti i complimenti giunti all’artista su tutti i canali social.

La prova John Legend





