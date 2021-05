Davide Sgrò vs libro Luca Di Tolve: “Schifezza”/ Poi lo lancia via: “Ma vaffanc*lo!”

Davide Sgrò a ruota libera a “Dritto e Rovescio”. Infatti, l’omosessualità è stata l’argomento centrale dell’ultimo segmento di puntata della trasmissione, andata in onda su Rete 4 nella serata di giovedì 27 maggio 2021 e condotta da Paolo Del Debbio. Attraverso la presenza, in studio e in collegamento audiovisivo, di numerosi opinionisti e rappresentanti politici, si è tornati a parlare del tanto chiacchierato Ddl Zan, dando voce anche ad alcuni esponenti del mondo gay. Tra questi, figura il giovane Sgrò, che ha avuto difficoltà nel fare accettare il proprio essere omosessuale alla sua famiglia, secondo quanto riferito nell’introduzione da Del Debbio.

Il ragazzo ha quindi preso la parola e si è detto “allibito” nel sentire dire ai microfoni del programma “che l’omosessualità è una malattia!”. Per poi aggiungere: “Forse esiste una preghiera per curare gli omosessuali? Gesù ci ha insegnato l’amore, la pace, la gioia. Non l’odio e non la cura!”. La sua testimonianza va dunque decisamente letta in contrapposizione con quella fornita dal 33enne siciliano Alessio Lizzio, protagonista di un duro scontro con Alessandro Cecchi Paone.

SGRÒ VS LUCA DI TOLVE: “IL SUO LIBRO È UN VOMITO!”

Successivamente, Davide Sgrò a “Dritto e Rovescio” ha voluto commentare il libro scritto da Luca Di Tolve, protagonista peraltro di un servizio mandato in onda pochi minuti prima, al cui interno l’uomo ha raccontato la propria conversione (così l’ha definita lui stesso, ndr) da omosessuale a eterosessuale e descritto brevemente i corsi che organizza per aiutare i giovani che pensano di essere omosessuali a ritrovare la propria identità. A proposito del manoscritto, Sgrò non ha usato mezzi termini: “Questa schifezza dice che l’omosessualità è una malattia, questo è un vomito!”. A seguire, il ragazzo ha deciso di rincarare la dose, così da rafforzare il proprio pensiero: “Non è possibile strumentalizzare la religione e pubblicare questi libri osceni, nei quali c’è Satana, nei quali c’è il Diavolo. Di Tolve ha mostrato delle stanze dove ospitano anche degli omosessuali: ma cos’è, una casa di cura? Che schifo è? Siamo nel Medioevo? Vergognatevi!”. Poi, mentre interviene Francesco Borgonovo, vicedirettore de “La Verità”, prende il libro, lo lancia e dice: “Ma vaffanc*lo!”.

