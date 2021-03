Davide Shorty, con “Regina”/ Finalista Sanremo Giovani 2021: spacca sui social

Davide Shorty con il brano “Regina” è uno dei quattro finalisti della categoria Nuove Proposte di Sanremo Giovani 2021, che questa sera si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per scoprire il nome del vincitore. Il cantante siciliano, ex concorrente di X Factor, si è esibito in occasione della seconda serata della kermesse canora e ha conquistato, insieme a Wrongonyou, il pass per la finale di venerdì. Eliminati, invece, i Dellai con “Iosonoluca” e Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”. A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%).

Poco prima di salire sul palco Davide Sciortino ha pubblicato su Twitter una sua foto da bambino, accompagnato da queste parole: “Caro Davide… tra poco meno di 30 anni sarà oggi il giorno del tuo debutto a Sanremo. Volevo dirti solo grazie per ogni volta che non hai mollato, e grazie a mamma e papà per avertelo insegnato bene”. Davide, per il suo debutto a Sanremo, ha scelto una giacca blu in tessuto marmorizzato con camicia nera, piercing ad anello al naso e capelli legati in una coda spettinata. Il groove della sua canzone ha conquistato i social: “In compenso mi sono innamorata di #DavideShorty. Quindi qualcosa di positivo stasera c’è”, “Musica pazzesca bella canzone” e “Davide Shorty ci riporta agli anni 80”, sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Anche Elio, suo giudice a X Factor, ha fatto il tifo per lui.

Davide Shorty con “Regina”: dopo il premio Lunezia vince Sanremo Giovani 2021?

Ricordiamo che la canzone di Davide Shorty in gara a Sanremo 2021 è dedicata all’ex compagna, Celine: “Mi ha aiutato a capire che in me c’era un po’ di patriarcato, un senso di possessività e una gelosia dilaniante. Quando comprendi che non quelle cose non ti appartengono, impari a lasciarle andare. Celine per me è stata la chiave di volta. Dopo la nostra relazione è rimasta un’amicizia bellissima e questa canzone è il modo migliore per celebrarla”, ha confessato Davide, in una recentissima intervista a Zetatielle.

Grazie alla sua canzone “Regina”, Davide Shorty si è aggiudicato il Premio Lunezia per Sanremo: “La canzone di Shorty è ricca di sfumature d’oltreoceano, dai sapori inaspettati, apparentemente senza controllo. L’approccio vocale dell’artista è complementare al resto dell’opera, trovando così gli equilibri per raggiungere qualità musical-letterarie”, ha spiegato Loredana D’Anghera, presidente del Comitato d’Ascolto. Davide è stato molto contento di aver ricevuto questo importante riconoscimento: “Dò molta importanza alle parole e alla loro relazione con la musica. Questo premio mi onora, soprattutto perché è legato a uno dei miei idoli, Fabrizio De Andrè. E poi mi destabilizza, perché non me lo aspettavo. È la prima volta che ricevo un riconoscimento ufficiale”. Davide Shorty sarà il vincitore Sanremo Giovani 2021? Gli atri tre finalisti sono: Gaudiano, Folcast e Wrongonyou.



