DAVIDE SHORTY CON “REGINA”/ Una prova da finale! (Nuove Proposte, Sanremo 2021)

Considerato uno dei principali favoriti per la vittoria finale nella categoria Nuove proposte, Davide Shorty si è guadagnato il pass per la finalissima questa sera: la sua “Regina” ha convinto le tre giurie e ora se la vedrà con gli altri tre colleghi per l’ambito riconoscimento. L’ex concorrente di X Factor mette un altro tassello nella sua carriera e incrocia le dita in vista di venerdì…

Ecco una carrellata di giudizi su Twitter: «Davide Shorty è un soul man italiano che merita un grande successo e la canzone è tutt’altro che “easy”, restando lieve e elegante», «Davide Shorty se non vinci la sezione giovani, ci incateniamo ai cancelli di dell’Ariston», «Davy Shorty vincitore delle nuove proposte queste sono le regole e sanremo deve rispettarle». (Aggiornamento di MB)

Chi è Davide Shorty

Davide Shorty è uno dei cantanti in gara nella sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Regina“, un bel brano molto R&B, grintoso e arrangiato con gran cura, di livello internazionale, ricca di groove e la voce che ricorda un po’ Stevie Wonder. Con questo brano, ispirato a una storia d’amore del cantante, è stato uno dei dieci finalisti di AmaSanremo il programma per qualificarsi al Festival nella sezione Nuove proposte: “L’ho scritta un paio di anni fa con la mia band. Lei, una regina sovrastata dai drammi della vita. Cercavamo casa, facevamo progetti… e io ho messo tutto dentro ad una canzone… È un pezzo italiano ma con tutte le nostre influenze, il tradizionale non tradizionale“, ha raccontato alla Gazzetta del Sud.

Nato a Palermo, Davide Sciortino, in arte Davide Shorty, ha vissuto alcuni anni a Londra per gettare le basi della sua cultura musicale. Ma prima di trasferirsi oltre Manica ha fatto parte del gruppo Combomastas’ con il quale ha realizzato gli album Piccolo (2007) e Shorty VS The Supa Produsa (2010). Ne è tornato capace di fare trap di alto livello, cosa che gli ha già permesso di pubblicare tre album (nella vita fa anche l’insegnante di musica).

Davide Shorty: il successo con x Factor

Due anni dopo il ritorno in Italia, Davide Shorty fonda il gruppo Retrospective For Love, insieme al chitarrista Alessandro La Barbera, al producer/pianista Gaba ed al bassista Agostino Collura a cui si è poi aggiunta Leslie Phillips. Con il gruppo pubblica nel 2014 l’EP Retrospective For Love EP e nel 2017 l’album Random Acitivities of A Heart. Un anno prima della pubblicazione del suo esordio, Davide Shorty partecipa alla nona edizione del talent show X Factor. Qui Davide ha per la prima volta l’opportunità di dimostrare a tutti il suo talento e la sua passione per la musica. Entra nella squadra degli Over capitanata da Elio. Il suo percorso all’interno del programma è molto applaudito, ad ogni sua performance infatti riceve puntualmente i complimenti dai professori, purtroppo però non riesce a salire sul gradino più alto del podio. La sua esperienza a X Factor infatti si conclude con un promettente terzo posto, alle spalle di Gio Sada e Urban Strangers.

