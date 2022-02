Davide Silvestri Vs Soleil, Nathaly e Lulù “Stratega, falso”/ Lui “Parole senza peso”

Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedi 24 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha posto Davide Silvestri davanti ad un confronto con Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassiè. Il vippone si è trovato spiazzato davanti a certe clip e certe accuse da parte dei suoi compagni ma prontamente ha saputo rispondere e difendersi con quel tono “pacato” che lo contraddistingue. Davide ha dovuto fare i conti con accuse molto pesanti, come quelle di Soleil che gli ha più volte ribadito che lui non ha il coraggio di esprimersi e di dire ciò che pensa e che non l’ha difesa nel momento opportuno. “Non sei limpido, hai la tua strategia”, lo ha accusato. Successivamente è stato il momento di Nathaly che gli ha rinfacciato che l’inesistenza dei rapporti tra loro è colpa sua, perché fin da subito lei aveva provato a parlare e fare delle cose insieme a lui (come attività creative proposte dal GF) ma lui invece si è sempre mantenuto distante.

Passando invece a Lulù, la Selassiè lo ha spesso criticato perché non l’ha mai difesa quando Katia Ricciarelli le ha rivolto accuse spesso pesanti pur essendo suo amico. Davide si è subito detto in difficoltà: “Alfonso io sto perdendo la felicità artistica che prima avevo all’interno della casa…” Poi ha tenuto a giustificare solo Lulù, seppur in parte, ma diversa è la situazione con Nathaly e Soleil.

Davide Silvestri su Soleil: “Non ti ho mai difesa? Sai come ti ho difesa? Non attaccandoti”

Ieri sera al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad un duro scontro tra Davide e Soleil; quest’ultima ha lanciato numerose accuse alle quali lui ha però replicato a tono. Soleil ha affermato che Davide a parer suo non è limpido e ha una strategia di gioco ben definita per cui non esprimersi su vari contesti o con varie personalità all’interno della casa, in qualche modo lo tutela, salvandolo appunto in modo strategico dalle nomination. Oltre a contestare all’attore il fatto che si esprime poco, gli ha contestato anche il fatto che lui in qualche modo non abbia preso le sue difese nella situazione tra lei, Delia Duran e Alex Belli. A quel punto Davide si è sfogato, dicendole: “Non ho mai preso le tue difese? Per colpa tua e di Alex ho perso un bellissimo rapporto di conoscenza che potevo avere con Aldo Montano”; e ancora “Sai come ti ho difesa? Non attaccandoti”.

Davide, d’altronde, dal ritorno di Alex nella casa del Grande Fratello come ospite ha sempre contestato il fatto che lei, pur dicendo di voler restare fuori da quel “teatrino” o “triangolo amoroso”, era invece pienamente immersa in quella vicenda. Per Davide “non ci sono vittime o carnefici” ma sono tutti parte dello stesso “gioco”, per cui non si è sentito in dovere di difenderla da qualcosa, tantomeno di esprimersi, dato che come ha sempre affermato: “Io mi esprimo solo quando è necessario e ritengo giusto farlo, il resto delle volte, credo sia meglio non esprimersi”. Dopo questo dibattito, in seguito alla puntata e alla nomination di Soleil nei suoi confronti, Davide afferma di essersi sentito tradito e ferito e che: “Se lei vuole lo contro, avrà lo scontro, ormai mi ha provocato”.



