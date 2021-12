Davide Silvestri/ Abbandona il GF Vip? L’attore pronto a tornare da Alessia

Davide Silvestri abbandona il Grande Fratello Vip?

Questa sera, lunedì 13 dicembre, Davide Silvestri verrà chiamato, come il resto dei concorrenti, da Alfonso Signorini per decidere se restare dentro la casa del Grande Fratello Vip o abbandonare il gioco. L’attore di Centovetrine sembra deciso a uscire dalla porta rossa, come ha ammesso in diverse occasioni ai suoi inquilini. In un colloquio con Francesca Cipriani, Davide ha dichiarato di essere pronto a salutare tutti per tornare alla normalità: “Credo di non essermi risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto. Adesso mi sento un po’… Mi spiace essere morto, capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto a ora, oltre al fatto che sento di non dare niente adesso. Insomma, ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono qui”. Ieri l’attore ha ricevuto il video messaggio della fidanzata Alessia e ha anche potuto consultarsi telefonicamente con parenti per cercare di prendere una decisione il più possibile consapevole.

I dubbi di Davide Silvestri su Alex Belli

Inoltre Davide Silvestri sembra iniziare a perdere fiducia anche nei suoi compagni di avventura. L’attore, che ha legato molto con Alex Belli, nei giorni scorsi ha iniziato a dubitare della veridicità dei comportamenti del collega. In un colloquio con Soleil Sorge, citando un passo dell’Amleto di Shakespeare, Silvestri ha detto che secondo lui Belli avrebbe iniziato il rapporto con l’influencer un po’ per gioco ma poi si è lasciato trasportare da una situazione che nel tempo è diventata più grande di lui. Infine, parlando sempre con Francesca Cipriani, ha criticato duramente la scenata di Alex Belli davanti alla porta rossa minacciando di lasciare il gioco: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia”. Davide Silvestri è convinto che durante la puntata in onda stasera, lunedì 13 dicembre, Alex comunicherà di voler continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip.

