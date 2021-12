Davide Silvestri/ Alex Belli? Cita Amleto “Tutto in lui dava forza alla sua idea”

Davide Silvestri pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip?

Davide Silvestri potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre. Il reality, infatti, è stato prolungato fino al 14 marzo e ai concorrenti verrà data la possibilità, come era successo l’anno scorso, di lasciare la casa di Cinecittà. L’attore ha espresso in diverse occasioni di voler tornare alla sua quotidianità: “Adesso mi sento un po’ morto, mi spiace esserlo, capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto a un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa. Ho bisogno del mio lavoro adesso, oltre al fatto che sento di non dare niente. Adesso ho bisogno di tornare alla mia vita”. Dentro la casa Davide Silvestri ha legato particolarmente con Soleil Sorge e Alex Belli, con cui ha condiviso la camera da letto. “La connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta”, ha detto Alex Belli all’amico.

Kekko Silvestre dei Modà, cugino di Davide Silvestri/ Lettera al GF Vip: "Noi siamo…"

Davide Silvestri parla di Alex Belli

Ieri dopo l’accesa discussione con Sophie, Soleil Sorge si è appartato con i suoi inseparabili amici Alex Belli e Davide Silvestri per un aperitivo a bordo piscina. Approfittando di un momento di assenza di Alex, Davide ha voluto parlare con Soleil del suo rapporto con l’attore. Per farle capire il suo punto di vita, Davide ha recitato un pezzo dell’Amleto che secondo lui spiega il comportamento di Alex: “Che vigliacco, miserabile schiavo sono! Non mostruoso che questo attore, fingendo una passione inesistente, possa tanto forzare la sua anima quanto immaginava, che tutto il suo volto impallidito, lacrime nei suoi occhi disperazione nel suo aspetto la voce rotta, e tutto in lui dava forza alla sua idea, la incarnava. E tutto per niente”. Secondo Silvestri, il collega si sarebbe avvicinato a Soleil un po’ peer gioco ma nel tempo si è lasciato trasportare da una situazione che nel tempo è diventata più grande di lui.

LEGGI ANCHE:

Alessia Costantino, fidanzata Davide Silvestri/ Quella "promessa" nella casa...Francesca Cipriani e Davide Silvestri lasciano il GF Vip? / Dobbiamo fare l'albero significa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA