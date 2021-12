Davide Silvestri “Alex Belli? Ho smesso di credergli”/ “Fa le scene, resterà qui”

Davide Silvestri: dubbi su Alex Belli

Amicizia al capolinea tra Davide Silvestri e Alex Belli? I due attori hanno legato molto dentro la casa del Grande Fratello Vip dando vita, insieme a Soleil Sorge, a un trio molto affiatato. Nonostante la forte amicizia, Davide ha spesso criticato gli atteggiamenti di Belli, a volte un po’ troppo sopra le righe. Ieri Davide si è appartato con Francesca Cipriani e ha messo in dubbio la veridicità della crisi avuta sabato da Alex Belli. L’attore, infatti, è stato l’unico a non aver ricevuto un messaggio di supporto dai suoi familiari. Per questo motivo è corso verso la porta rossa per abbandonare la casa: “Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!”. Secondo Silvestri, Alex si è prima accertato che la porta fosse chiusa.

Davide Silvestri: “Alex? Si è accertato che la porta fosse chiusa”

Parlando con Francesca Cipriani, Davide Silvestri ha detto: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia”. Secondo l’attore di “Vivere”, Alex resterà dentro la casa, nonostante le numerose minacce di andarsene: “Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”. Davide Silvestri non si è fatto problemi e ha espresso le sua perplessità anche al diretto interessato: “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela”, ha detto poco dopo a Belli.

