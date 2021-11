Davide Silvestri/ Amore per Lilì e critiche per le Selassié: nuova alleanza con Aldo?

Davide Silvestri innamorato della sua Lilì

Nei giorni scorsi Davide Silvestri ha parlato a Patrizia Pellegrino della sua storia d’amore con Alessia, soprannominata Lilì, a cui ha dichiarato tutto il suo amore in una delle scorse puntate del Grande Fratello Vip. “Glielo stavo per dire prima di partire… Avevo bisogno di stare un po’ più distaccato perché sentivo che poi avremmo sofferto entrambi”, ha detto l’attore spiegando la sua difficoltà a dire “ti amo” alla fidanzata. L’attore ha poi racconto come ha conosciuto la sua Lilì: la ragazza gli aveva messo un like sui social e solo vedendo le sue foto, Davide aveva capito che sarebbe diventata la donna della sua vita. “È un bel tipo. È molto bella e anche molto innamorata di te!”, ha commentato Patrizia che ha assistito al loro incontro da Casa. Parlando con Patrizia e Manuel di possibili storie d’amore dentro la casa, Davide Silvestri ha dichiarato: “Anche se fossi stato single non avrei fatto nulla, nessuna è il mio tipo”.

Davide Silvestri: nuova alleanza con Aldo Montano?

Nelle ultime ore Davide Silvestri si è lamentato con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo di alcuni atteggiamenti delle principesse Selassié. L’attore ha ricordato ai due amici di un episodio dove una delle sorelle Selassié gli ha chiesto di lasciarle il posto ignorando il suo bisogno di dover andare al bagno: “Quella volta mi sono impuntato eh, non gliel’ho data vinta. Ci deve essere rispetto”. L’attore ha poi elogiato Jessica, la sorella maggiore: “Lei è un’altra cosa. Non riescono a prendere il meglio da lei, anzi la insultano in un modo agghiacciante. Che pazienza che ha quella ragazza…”. Negli ultimi giorni Davide Silvestri si è molto avvicinata ad Aldo Montano, dopo una iniziale diffidenza da parte di entrambi: “Ho detto in confessionale che ultimamente ho vissuto dei bei momenti con te. Ci sto bene che devo dirti. Mi ha fatto molto piacere. A loro ho detto che ti ho rivalutato in bene, ho cambiato idea in positivo. Sono contento che ci prendiamo di più, ci sono stati dei gesti”, ha detto l’attore allo schermidore.

