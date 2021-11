Davide Silvestri/ Attacca Soleil Sorge e dubbi su Aldo Montano

Davide Silvestri non ha mai nascosto di avere una strategia al Grande Fratello Vip 2021. Strategia condivisa con Soleil Sorge e Alex Belli con cui ha legato in modo particolare. Negli ultimi giorni, però, qualcosa pare si sia rotto tra i tre inquilini della stanza del sole. Davide, infatti, non ha nascosto la propria insofferenza nei confronti di alcuni atteggiamenti di Soleil a cui non ha risparmiato critiche. “Lei sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può essere vero e costruttivo, ma non è questo l’atteggiamento per aiutare gli altri. Lei non può dire a tutti quello che pensa, perché agli altri non interessa”, ha detto l’attore durante una conversazione con Alex Belli.

“Non è la paladina della giustizia, lei non è la verità, non le si può dar ragione […] Io la difendo se ha ragione e nel fatto di parlare con lei e non con gli altri. Ma non è che dico sempre ‘hai fatto bene’ no, dico anche ‘sei una testa di c***o’”, ha aggiunto Silvestri.

Davide Silvestri non si è mai scontrato duramente con nessuno dei concorrenti. Pur esprimendo le proprie opinioni e cercando sempre il confronto, non ha mai alzato i toni. Un confronto che, nelle prossime ore, potrebbe cercare anche con Aldo Montano sul quale ha espresso qualche dubbio.

Davide, infatti, è convinto di non essere molto simpatico ad Aldo con il quale, nonostante due mesi di convivenza, non è mai nato un vero rapporto. Silvestri, infatti, ha confidato ad Alex Belli di non essere mai riuscito neanche ad avere un confronto con lui a differenza di quanto fatto con Gianmaria Antinolfi. Qualora non dovesse rientrare tra i preferiti della serata, dunque, Aldo Montano sarà nominato da Davide Silvestri?

