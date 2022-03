Davide Silvestri, baci con Alessia Costantino/ Video, il vippone ritrova la sua Lilì

Alla fine Davide Silvestri non ce l’ha fatta a vincere il Gf Vip 2021, piazzandosi al secondo posto dietro a Jessica Selassiè, ma la serata di ieri è stata comunque magica per l’attore di Vivere che ha riabbracciato i suoi genitori nonché la sua dolce metà, Alessia Costantino, detta anche da lui affettuosamente Lilì. Così come testimoniato dalla pagina Instagram Mondoreality, il vippone secondo classificato si è stretto a lungo con la fidanzata, dandole anche un bel bacio a stampo, chiaro indizio di come i due siano legati. Del resto Davide Silvestri ha parlato spesso e volentieri di Alessia Costantino nella casa più spiata d’Italia e proprio nella dimora le ha detto il primo “ti amo”.

“È stato un momento magico – aveva raccontato Lilì parlando ai microfoni di Casa Chi – non me l’aspettavo da parte di Davide, una reazione forte tanto è vero che il suo inginocchiarsi per me è stato una cosa incredibile. Non ho capito più nulla, non mi sembrava vero. Anche nei giorni successivi ho fatto fatica a realizzare“. Alessia Costantino a differenza del suo compagno non è una persona che ama “esibirsi” in quanto non appartenente al mondo della spettacolo.

DAVIDE SILVESTRI E ALESSIA COSTANTINO: LA RISERVATEZZA DI LILI

Di lei si sa quindi ben poco (non ha nemmeno un profilo Instagram) se non che viva in Brianza assieme al vippone. Si sa, come detto sopra, che i due siano molto felici, così come spesso e volentieri è emerso da quanto raccontato ai suoi coinquilini da parte di Davide Silvestri. Alessia Costantino si è detta inoltre non gelosa del suo compagno, non potendo dubitare del suo comportamento verso altre ragazze, e così si è dimostrato nella Casa. Per i due l’amore prosegue e siamo certi che inizierà una nuova vita per entrambi alla luce del bel percorso di Davide nel reality show di Casa Mediaset e del grande successo riscontrato: la speranza è di rivederlo il prima possibile sul piccolo schermo.

