Davide Silvestri/ “Bisogna buttare fuori dal GF VIP le persone che rompono i cogl*oni”

La strategia di Davide Silvestri

Davide Silvestri ha deciso di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip 2021, però vuole farlo cambiando tattica di gioco. Prima della puntata di venerdì la sua intenzione era di nominare Soleil Sorge perché, con Alex Belli, ha portato negatività nella sua sfera emotiva facendogli trascorrere giorni in tensione. “Bisogna buttare fuori le persone che rompono i co***oni e che ci danno fastidio. Se porti energie negative via, quindi voglio andare su persone che portano queste energie. Si tirano fuori le palle e basta. Magari si creeranno due gruppi, ci si comincerà a scontrare con due squadre e chi vince vincerà”, aveva detto poco prima della puntata di venerdì. Al momento delle nomination ha spiazzato tutti perché ha fatto il nome di Lulù Selassié che è finita al televoto. Il pubblico social non ha apprezzato molto il suo cambio di rotta.

Davide Silvestri può contare su un nuovo fan fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Aldo Montano, che venerdì sera ha lasciato il reality, in una diretta Instagram ha detto di puntare sull’attore: “È un ragazzo nelle sue qualità ha anche quella della misura, non è eccessivo nel troppo e nel poco. Sa dare i giusti messaggi, sa dire la sua la dice anche in modo piccante, ma non va oltre non scade mai nel volgare. È un ragazzo con la testa sulle spalle. Lo merita, ha una bella storia alle spalle, una bellissima fidanzata che lo aspetta fuori”, ha detto lo schermidore. Nei giorni scorsi Davide Silvestri ha avuto una discussione con Katia Ricciarelli sulle pulizia di casa: “C’è chi sporca e non fa nulla, parliamo di quelli. Soleil e Sophie non fanno mai niente! Soleil quando mai l’hai vista fare qualcosa? Ogni volta ha la scusa preferisco cucinare e non lavare i piatti… Sai quante volte mi sono trovato a pulire i piatti da solo? Quasi sempre è successo, su dieci volte sarà successo otto”, ha sbottato l’attore.

