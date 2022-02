Davide Silvestri/ Chiarimento con Lulù “Le tue parole mi hanno offeso e ferito”

Davide Silvestri e le incomprensioni con Soleil Sorge

Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio 2022, Davide Silvestri ha superato il televoto con il 50% dei consensi. Durante la serata si è confrontato con Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié, anche loro al televoto. La Sorge gli ha dato del “lecchino”, la Caldonazzo lo considera una vipera, per la Selassié l’attore si è comportato da infame nella Casa. Davide ha risposto a tutte dicendo che non si è mai espresso nei riguardi di Soleil perché se avesse parlato l’avrebbe ferita con le sue parole pungenti; secondo il suo punto di vista è una persona incoerente. Con Nathaly è difficile che trovi un punto di incontro perché è un’antipatia a pelle, non si piacciono a vicenda. Lulù la perdona, lei usa sempre un linguaggio colorito per esprimere un concetto. In puntata Davide ha incontrato i nipoti e la sorella che si è complimentata con lui per le aspettative superate: l’attore di fronte alle generose parole si è commosso.

Davide e Soleil durante la settimana hanno avuto modo di risolvere le loro incomprensioni. Hanno provato a chiarirsi per recuperare il loro rapporto di amicizia, ma sembra difficile per entrambi. La Sorge si aspettava dall’amico un giudizio su alcuni suoi comportamenti. Silvestri di fronte al triangolo amoroso Belli-Sorge-Duran ha preferito fare un passo indietro e non esprimersi per non causare malumori. Giorno dopo giorno i due gieffini hanno intrapreso strade differenti colmando la loro distanza. Dopo lo scontro avvenuto in puntata Soleil e Davide hanno deciso di chiarire la loro posizione. L’influencer rispetta il percorso che l’attore ha scelto di fare all’interno della Casa, ma da parte sua avrebbe voluto un maggiore supporto per poi apprendere il suo punto di vista attraverso i Confessionali. Davide riconosce che agli inizi con Soleil aveva un atteggiamento più chiaro, poi alcuni cambiamenti di atteggiamento da parte dell’influencer lo hanno portato ad un allontanamento seguito dal silenzio per evitare di peggiorare la sua infelicità.

Le gag con Giucas Casella

Davide Silvestri è molto amato dal pubblico, non solo perché si tiene lontano dalle discussioni, ma perché è una persona schietta e burlona. Non manca giorno che non programmi uno scherzo a discapito di un coinquilino. La sua preda favorita è Giucas. Difatti gli ha fatto credere che sarebbe uscito dalla Casa con tanto di motivazione e nervosismo. Il mago c’è cascato in pieno, ha fatto di tutto per impedirgli di lasciare il reality. Un altro scherzo che ha visto protagonista il paragnosta è stato quello di fargli credere che nella Casa ci fosse un telefono: Davide ha finto di chiamare la sua ragazza e Barù suo cugino. La gag ha divertito pubblico e coinquilini.

Davide Silvestri ha superato il televoto con il 50% dei voti a dimostrazione che il pubblico lo apprezza. In molti gradiscono il fatto che l’attore sia stato fuori dalle discussioni, mentre altri pur di farsi notare le alimentavano. Finora il suo comportamento è stato premiato. C’è chi invece la pensa diversamente, molti hanno notato l’espressione della sua faccia quando era in nomination e i suoi occhi pieni di rabbia: per qualcuno il consiglio è di darsi una calmata perché lo considera un grande stratega che brama sotto la cenere.

Davide Silvestri e il confronto con Lulù Selassié

Nelle ore che precedono la nuova puntata del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha avuto un confronto – con annesso chiarimento – con Lulù Selassié, la quale aveva usato una parole (“infame”, ndr) che aveva offeso il suo inquilino. I due si sono ritrovati in giardino in occasione della nuova grigliata di domenica e dopo un abbraccio la giovane principessa etiope si è scusata con l’attore. “Mi hai fatto rimanere male, ho sperato che ci fosse la possibilità di parlare con te perché ci tenevo”, ha ammesso Davide.

La giovane ha ribadito le sue scuse mentre l’attore le ha consigliato, con fare fraterno, di fare attenzione alle parole usate per non destare dolore nei suoi interlocutori. “Ti ringrazio per le scuse, però mi raccomando… io sono abbastanza forte anche se a volte non sembra. Però è ovvio che alcune cose feriscono”, ha confessato Silvestri, ammettendo di avere bisogno anche di tempo per tirare fuori le sue cose, “o magari non le dico neppure. Qua dentro sto cercando, quando mi interessa, di dirle”, ha spiegato, augurandosi di poter invece chiudere la parentesi delle incomprensioni con la Selassié.

