Davide Silvestri choc: “Attacco di panico problema vero, ma non reale”/ É polemica

Davide Silvestri travolto dalla polemica. L’attore, il giorno dopo la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quale Antonio Medugno ha avuto un crollo emotivo al punto da meditare di abbandonare la casa, ha provato a dare dei consigli al napoletano. I due si sono ritrovati così in cucina e Davide ha provato a spronare Antonio a sfruttare quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di permanenza nella casa per provare a superare gli attacchi di panico da cui è stato colpito Antonio diverse volte da quando ha varcato la porta rossa come ha confermato lui stesso.

Le parole di Davide pubblicate in un video condiviso dalla pagina Instagram “Mondo Reality”, tuttavia, non sono piaciute al popolo del web. Molti utenti, infatti, hanno criticato Silvestri, reo di aver “sminuito gli attacchi di panico” con i consigli dati ad Antonio. Ma cosa ha detto nel dettaglio Silvestri?

Le parole di Davide Silvestri

“Sfrutta questa roba per farti venire il panico e far vedere che in dieci giorni lo risolvi e non stai morendo”, afferma Davide. “Dici che ci riesco?”, chiede Antonio. “Quante volte ti è venuto già?“, chiede a sua volta Davide. “Da domenica quattro-cinque volti”, risponde il napoletano. “Non mi sembra che tu sia impazzito e non sia più lucido. Come stai?”, chiede ancora l’attore. “Bene“, risponde Antonio. “Quindi capisci che non è reale? Cioè è un problema vero, ma non reale. E’ un problema che non è reale”, dice ancora l’attore che poi aggiunge – “Devi parlare con uno specialista”.

“Apprezzo che tu stia provando a darmi consigli perchè mi hai detto che stai vivendo cose simili”, afferma Antonio che, dopo l’uscita di Nathaly, sta trascorrendo molto tempo proprio con Silvestri. Le parole di Davide hanno scatenato la reazione degli utenti come potete vedere nei commenti sotto il video qui in basso.





