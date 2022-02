Davide Silvestri choc su Soleil Sorge: “La umilierò”/ “La farò piangere quando…”

Guerra aperta tra Davide Silvestri e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021 ad un passo dalla finale. La quarantreesima puntata ha portato a galla rancori e dissapori tra l’attore e l’influencer che, sin dalle prime settimane di convivenza nella casa, avevano stretto un’alleanza che comprendava anche Alex Belli. Il ritorno in casa dell’attore, però, ha lasciato dubbi ad entrambi. Davide ha ammesso di non gradire l’atteggiamento avuto da Soleil con Delia e la Sorge ha accusato Silvestri di non esporsi. Nel corso della diretta del 21 febbraio, in occasione delle nomination palese, Soleil ha mostrato la carta di Davide dando vita ad uno scontro che si preannuncia sia solo il primo di una lunga serie.

Davide non ha gradito affatto la nomination di Soleil e ha accusato quest’ultima di avergli voltato le spalle dal momento che l’ha tacciata di incoerenza, soprattutto rispetto all’astio avuto con Delia Duran nel triangolo con Alex Belli, poi evoluto in un bacio saffico tra le primedonne. Un rapporto che sembra ormai compromesso alla luce di un video che sta circolando sul web in cui pare che Davide, durante una conversazione con Alex, si lasci andare a dure dichiarazioni nei confronti di Soleil.

Davide Silvestri attacca Soleil Sorge, prima della finale del Gfvip 6

Nel dialogo incriminato con Alex Belli su Soleil Sorge, Davide Silvestri dichiara di voler ridurre in lacrime l’italo-americana, preannunciando una vendetta al Gfvip 6: “Deciderò io quando sarà il momento, ma la pagherà, la umilierò, la farò piangere“. Un’anticipazione che lascia Alex di sasso, come emerge dal video che è ora virale: “Esagerato”. Nel frattempo, il popolo del web ha tra le reazioni più disparate rispetto al filmato incriminato che sta indignando il pubblico tv, come quest’ultime che difendono la posizione di Soleil: “Pensare che l’avete etichettata come cattiva perfida ecc… ed ecco qua ragazzi la cattiveria !!!! Con quale convinzione poi, da brividi”; “‘Pagherà amaramente, la umilierò, la farò piangere’, il viscido stratega, quello a cui non frega vincere, il più subdolo, il più falso, ma Soleil ti ha sgamato già da allora, FUORI DAVIDE”.

Mentre i rapporti tra Davide e Soleil sembrano ai ferri corti, sulla scia dell’annessa guerra tra i fandom dei due (forse ex) gieffini amici, quest’ultimi potrebbero avere un chiarimento in definitiva sul loro sodalizio avviato nella Casa, in una delle prossime diretta del reality di Alfonso Signorini. Staremo, quindi, a vedere cosa accadrà.

