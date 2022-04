Davide Silvestri/ “Con la mia fidanzata Alessia Costantino va meglio di prima”

Davide Silvestri è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Giovanni Antonacci e Carolina Russi Pettinelli. La medaglia d’argento del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua recente esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il primo riferimento è a un’altra concorrente, Manila Nazzaro: “Manila è una persona molto carina e splendida. Mi sono appoggiato su di lei più di una volta, è una bella persona che sento ancora”.

Dal primo giorno in Davide è entrato nella Casa “pensavo di non poter reggere sei mesi lì dentro. Ce l’ho fatta, ma non nascondo che ho fatto davvero tanta fatica”. Con la sua fidanzata Alessia Costantino come vanno le cose? “Con Alessia è molto meglio di prima. Quando l’ho rivista è stato uno dei giorni più belli per me al GF Vip. È stato il top, è stato stupendo”.

DAVIDE SILVESTRI: “IO, KABIR E BARÙ RUSSAVAMO AL GF VIP!”

Nel prosieguo della diretta su Rtl 102.5 News, Davide Silvestri, secondo classificato al GF Vip alle spalle della vincitrice Jessica Selassié, ha affermato di avere riabbracciato la sua consueta quotidianità dopo che si sono spenti i riflettori del reality: “Io sono tornato subito alla normalità. Sin dal giorno successivo alla mia uscita dalla Casa ho preso il mio furgoncino della birra e ho iniziato a consegnare. È stata una bella parentesi, ma volevo continuare con la mia attività di sempre. La cosa bella del Grande Fratello Vip è che, una volta uscito dalla Casa, apprezzi diversamente le cose della vita. Anche una doccia senza il costume e senza telecamere, ad esempio, è stupenda”.

Ma chi russava di più nella Casa? Davide Silvestri non ha peli sulla lingua e fa nomi e cognomi: “Io, Kabir, Barù“. E, ad oggi, le persone che sente ancora con frequenza dopo la fine del Grande Fratello Vip sono “Barù, Manila, Katia, quel pazzo di Alex Belli, Miriana Trevisan e Aldo Montano”.











