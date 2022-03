Davide Silvestri contro Jessica e Lulù/ “Dobbiamo dividerle”: la regia censura e…

Davide Silvestri contro Jessica e Lulù Selassiè. Se fino a ieri l’attore era deciso ad andare contro Lulù e a smascherarla a causa della nomination ricevuta da quest’ultima in un momento di tregua tra loro, dopo la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, con la finale ormai alle porte, l’attore ha svelato la propria strategia. Al termine della puntata che lo ha condannato al televoto per l’eliminazione insieme a Jessica e a Miriana Trevisan, l’attore, parlando con Manila Nazzaro e Delia Duran, ha spiegato di voler dividere Jessica e Lulù per evitare di averle entrambe in finale.

Davide Silvestri ha sempre avuto come obiettivo la finalissima del 14 marzo. Tuttavia, essendo al televoto con due concorrenti forti come Miriana e Jessica, ha ammesso di temere di uscire. Nei prossimi giorni, tuttavia, il suo obiettivo sarà separare le sorelle Selassiè. Il discorso di Davide è stato prontamente immortalato dai fan del reality prima che la regia censurasse tutto.

La strategia di Davide Silvestri per la finale del Grande Fratello Vip

Dopo aver puntato il dito contro Lulù, rea di averlo nominato, Davide Silvestri è pronto a fare lo stesso in vista della finalissima della sesta edizione del Grande Fratello Vip a cui tutti i concorrenti, ancora in casa, sperano di arrivare. “L’ha detto anche Jessica questa cosa dei soldi? Adesso io smaschero tutti, ve lo dico ragazzi eh! Voi vi divertirete…”, ha detto l’attore a Manila Nazzaro e Delia Duran.

“Io purtroppo mi sa che uscirò lunedì, cazz*. Miriana e Jessica sono forti… Miriana vince e Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme. Quindi bisogna, o separarle, oppure… come dicevi tu con la roba di Miss Italia… A me e Manila ci danno tutti per spacciati!”, ha aggiunto l’attore. La regia ha poi silenziato i microfoni evitando di trasmettere il resto del discorso. Le parole di Silvestri hanno già scatenato la reazione dei fan delle sorelle Selassiè.



questi tre falsi hanno capito benissimo chi è più forte e stanno facendo comunella SCHIFO, soprattutto Maniglia#jerù pic.twitter.com/fJ7zpyzALB — A Onor del vero 2 (@onordelvero2) March 4, 2022

David3 che parla per strategia di separare le sorelle, viene censurato #jeru pic.twitter.com/owEXSmG6aa — Fabrizia 。◕‿◕。 (@lazia1989) March 4, 2022





