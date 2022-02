Davide Silvestri contro Soleil “Ho sparato a zero su di lei”/ “Mi sento tradito!”

Il Grande fratello vip in corso non smette di riservare colpi di scena al pubblico e uno di questi è sicuramente la crisi dell’amicizia tra Soleil Sorge e Davide Silvestri. Quest’ultimo ha dichiarato guerra all’italo-americana, dal momento che non si sarebbe mai aspettato un colpo basso da parte sua così come lo è stata la sua nomination. In uno sfogo con Antonio Medugno, Davide annuncia quindi di volersi divertire su Soleil, senza nascondere di esserci andato giù pesante con le critiche sparate nel gioco in questi giorni, su di lei, che fino a poco tempo fa lui considerava un’amica.

“Domani mi diverto, vuole giocare e provocare, va bene. – ha confessato il gieffino – Sembra che abbiate tutti paura di lei qua. Con educazione domani dirò tutto quello che penso senza offendere.”. L’intervento di Davide Silvestri è chiaramente riferito a quanto si vedrà domani nella nuova diretta. Le sue accuse a Soleil verranno certamente mostrare nel corso della puntata, scatenando uno scontro acceso tra i due.

Davide Silvestri attacca Soleil Sorge al GF Vip 6: è guerra aperta nella Casa

Lo sfogo di Davide Silvestri in confidenza con Antonio Medugno al Gf vip 6, poi, prosegue con toni via via sempre più critici sul conto di Soleil Sorge. “Io mi sono sentito tradito, lei anche. Tu mi hai nominato. Anch’io posso sentirmi tradito”. Insomma, sembra proprio che l’attore non riesca a perdonare alla coinquilina ex Uomini e donne la nomination che gli ha riservato per averle contestato alcuni atteggiamenti assunti nel gioco, anche rispetto al triangolo che lei ora decide di chiudere.

Tra le reazioni del web alla confidenza al veleno, intanto, sulla pagina Instagram del Grande fratello si rileva quella dell’ex Gf vip, Filippo Nardi: “Povero Davide, non ha capito che contro certi meccanismi è inutile scontrarsi”. Poi, però si legge anche il commento di un comune utente che mette molti internauti d’accordo a beneficio di Soleil: “Eccone un altro a cui Sole ha fatto cadere la maschera. Era solo questione di tempo”.

E una domanda sorge ora spontanea: l’amicizia tra Soleil e David potrà mai essere recuperata?



