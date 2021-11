Davide Silvestri, cugino di Kekko dei Moda/ Perchè hanno cognome diverso?

tuaDavide Silvestri e Kekko Silvestre dei Moda sono cugini. Non lo sapevate? Il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e il leader di una delle band musicali più amate in Italia sono parenti, ma nonostante ciò hanno due cognomi diversi. Come mai? Una differenza di una sola lettera: la vocale finale. Un errore non dovuto ai genitori, ma bensì per un errore fatto durante la registrazione dei cognomi all’anagrafe. Per questo motivo Davide e Kekko pur essendo cugini hanno il cognome differenze: il primo Silvestri e il secondo Silvestre. Che dire: una casualità davvero particolare che sicuramente avranno notato i più scaltri fan dell’attore, concorrente del GF VIP, e del leader della band.

Non solo cugini, visto che Davide Silvestri e Kekko Silvestre sono anche soci visto che hanno aperto una società che si occupa di produzione di birra. “Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire” – ha dichiarato l’attore al settimane Nuovo.

Per Davide Silvestri la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini ha segnato l’inizio di una nuova vita artistica dopo un lungo periodo di buio. Anche Kekko dei Modà recentemente è tornato a fare musica dopo un breve periodo di stop dovuto alla troppa fama e al desiderio di viversi al meglio la famiglia e la figlia Gioia. Per entrambi è arrivato il momento di tornare sulle scene con il pubblico che non aspettava altro!

