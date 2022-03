Davide Silvestri, dalla paura dell’eliminazione alle strategie per al finale/ È guerra alle principesse

Davide Silvestri teme di essere eliminato ma ha pronta la strategia…

Davide Silvestri è convinto che uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip. La scorsa puntata, Davide si è salvato ma questa volta non è sicuro di farcela. L’attore è in nomination con Miriana Trevisan e Jessica Selassiè. Davide parla con Jessica del suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip e ammette è convintoche anche se dovesse uscire non avrebbe rimpianti: “Sarò comunque felice”, ammette. Davide ha riflettuto molto sulla nomination e teme ce questa volta ad uscire dalla casa sarà proprio lui: “Questa volta mi vedo già fuori” esclama infatti; “Mi sto preparando a non rimanerci troppo male, voglio uscire con il sorriso”. Anche la principessa è d’accordo con lui e pensa che, per non rimanere delusi, è necessario prepararsi a tutto. Davide Silvestri ha spiegato che l’attesa lo rende vivo e che sta morendo dalla curiosità di sapere come finiranno le nomination: “Ho fatto vent’anni di nomination. Quando facevo i provini come attore vivevo sospeso”. Davide è tranquillo però e ammette di non avere paura.

Davide Silvestri vs Lulù Selassiè "Dovevo nominarla sempre"/ Gf Vip "Mi sono pentito"

Probabilmente Davide ha vissuto una vita rincorrendo il sogno di fare l’attore ma ha dovuto poi contro degli ostacoli. Davide Silvestri però ha anche attuato delle strategie nelle ultime settimane. Non ultima quella nei confronti delle sorelle Selassiè: “Miriana vince. Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme quindi bisogna separarle”. Davide è apparso piuttosto sereno e affatto preoccupato dalla finale del Grande Fratello Vip, oggi sembra aver tirato fuori le unghie e ha iniziato a pensare al suo piano per arrivare fino in fondo nel reality.

Lulù Selassié vs Davide “Spero che esca, ha rotto le pall*!”/ Guerra aperta “falso!”

Davide Silvestri vs Lulù Selassiè, “Falsa e bugiarda”

Giovedì 3 marzo è stata un puntata del Grande Fratello Vip infuocata e ricca di emozioni per Davide Silvestri. Il ragazzo viene salvato, in extremis, dalle nomination contro Giucas. Arrivato in studio con l’illusionista, Alfonso Signorini legge il verdetto ed è proprio l’attore ad avere la meglio, rientrando in casa. Nel corso della serata, Davide interviene anche nello scontro tra le due sorelle Selassiè, che da qualche tempo litigano spesso e covano del risentimento l’una verso l’altra. L’attore dice la sua per sottolineare la falsità di Lulù, pronta a tutto pur di vincere, perfino andare contro alla sorella. Scoppia un forte scontro tra i due, che non trovano però un punto d’incontro. Nel corso delle nomination del Grande Fratello Vip Davide viene votato da Lulù per quanto accaduto in puntata e da Jessica. Finisce al televoto con Jessica e Miriana. Dopo la puntata, l’attore si confronta con Delia circa l’atteggiamento di Lulù: la modella brasiliana, pur sostenendo Davide e il pensiero esposto in puntata, non capisce perché tra lui è Lulù ci sia ancora questo astio dato che, la ragazza stessa, le aveva detto di aver chiarito con l’attore.

Clarissa Selassiè attacca Davide Silvestri "Persona fallita"/ "Si è studiato tutto"

Davide però afferma il contrario e cerca di far aprire gli occhi a Delia: tra lui e Lulù non può e non potrà esserci nessun punto di incontro. Lui ritiene che la principessa sia semplicemente falsa e non vuole più averci a che fare. Ore dopo, in giardino Miriana e Davide chiacchierano del più e del meno, finché il ragazzo dichiara di aver fatto un sogno premonitore circa il prossimo eliminato dalla casa. Non vuole però rivelare di chi si tratta. Miriana ne approfitta per dire al ragazzo di essere contenta di essere in nomination con lui e Jessica poiché li stima e vorrebbe che arrivassero in finale. Davide però crede che la showgirl, in fondo, speri di arrivare in finale e, potenzialmente, di vincere. Miriana nega. Sabato mattina è una giornata speciale per Davide poiché è il compleanno del papà. Per l’occasione l’attore ha preparato un cartellone e, cantando la canzone preferita del papà, Tu vuò fa’ l’americano, lo festeggia come può.



© RIPRODUZIONE RISERVATA