Davide Silvestri/ Delia Duran lo attacca: “Hai tradito Alex come amico…”

Davide Silvestri sarò eliminato dal Grande Fratello Vip?

Davide Silvestri potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip questa sera, venerdì 21 gennaio. L’attore si trova in nomination con Federica Calemme, Giacomo Urtis-Valeria Marini e Jessica Selassiè. Silvestri, invece, ha nominato Nathaly Caldonazzo, dicendo di non aver digerito la questione della settimana precedente, dove la nuova arrivata aveva affermato di essere stata provocata dall’attore per un battibecco futile. La mattina dopo la puntata, però, Davide si è ritrovato proprio con Nathaly a parlare delle dinamiche e delle coppie nate dentro la casa. L’amore ha criticato duramente il comportamento di Gianmaria Antinolfi e poi ha parlato anche del suo rapporto con Alex Belli: “Ero amico di Alex il primo mese, il secondo mese mi sono allontanato perché se io facessi una cosa del genere con la mia donna l’avrei persa”.

Davide Silvestri: il confronto con Delia Duran

Nei giorni scorsi Davide Silvestri si è ritrovato a parlare di Alex Belli proprio con Delia Duran, moglie dell’attore di “Centovetrine” e ultima arrivata dentro la casa del Grande Fratello Vip. La modella ha rivelato all’attore che Alex conta sull’amicizia e sulla complicità artistica che li lega, ma non ha nascosto che il marito è rimasto deluso da alcuni comportamenti di Davide: “Lui mi ha parlato molto bene di te solo che gli è dispiaciuto che lo hai tradito come amico. L’amicizia che si era creata tra amici veri era tra voi due”. Silvestri ha voluto precisare di non aver “tradito” il collega ma di non aver condiviso alcuni sui comportamenti nei confronti della moglie e di Soleil: “Su questo punto non siamo d’accordo e non vuol dire parlare male”. Delia lo ha quindi tranquillizzato: “Nonostante tutto lui ti tiene nel cuore”. Anche Davide non si è dimenticato del compagno di avventure.

