Davide Silvestri deluso da Alex Belli/ “Lo show deve finire…”

Davide Silvestri è apparso confuso al rientro nella casa del Grande Fratello Vip di Alex Belli. I due avevano stretto un bellissimo rapporto di amicizia che però si è incrinato man mano. Il gieffino ha sempre definito pietoso il teatrino messo in scena da Alex Belli e non riesce a comprendere come mai anche Delia si sia prestata ad entrare in gioco in queste dinamiche. Davide Silvestri ha espresso spesso il suo malessere e lo ha fatto anche di recente con Alessandro Basciano che si è complimentato con lui per l’atteggiamento coerente che ha dimostrato finora. Davide e Alex si sono confrontati. Belli ha dichiarato di vedere Davide ancora come un amico mentre invece Davide preferisce andare con i piedi di piombo. Per questo motivo, ha cercato di dissipare i dubbi ponendo delle domande ad Alex e a Delia. Davide infatti rivolgendosi ad entrambi ha detto: “Lo show deve finire anche per te. Io credo che voi siete più veri di quello che vediamo qui dentro, qui è portata allo stremo e diventa una rottura di p***e. Se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori?”. Alex ha detto che non era d’accordo all’ingresso di Delia Duran nella casa ma che alla fine è stato costretto a cedere: “Noi abbiamo messo in gioco la vita privata, l’intera vita privata. Lei aveva bisogno di entrare, altrimenti saremmo stati in un loop per mesi, anche se io non ero d’accordo che entrasse”.

Alex Belli ha un chiarimento con Davide Silvestri/ "Non ti ho mai detto che…"

A quel punto, Delia è intervenuta: “Noi litigavamo ogni giorno a casa perché la confusione mi portava tanti dubbi. Io vedevo l’amicizia con Soleil in un altro modo, e qui dentro ho capito alcune cose che non avevo capito fuori perché erano irrisolte. Io ho fatto bene a venire, perché così capivo questa cosa. Se non fossi entrata, sarebbe stato un disastro e io lo avrei lasciato definitivamente”. Davide però non è sembrato persuaso dalle loro spiegazioni.

Alessandro Basciano, rissa sfiorata con Alex Belli: "Ti lancio un peso"/ "Non farmi…"

Davide Silvestri è deluso dal comportamento di Alex Belli: “Devo ancora metabolizzare…”

La puntata del 14 febbraio ha regalato a Davide un mix di emozioni particolari in quanto ha visto il rientro in casa di Alex Belli, un tempo grande amico di Davide. Il ragazzo è rimasto piuttosto colpito dalla decisione del Grande Fratello VIP di riammettere nel gioco Belli. A tarda notte, dopo la serata, Soleil Sorge parla con il ragazzo del rientro di Alex poiché vede Davide strano e pensieroso. In tutta risposta, Davide sottolinea di essere tranquillo e di voler continuare per la sua strada. Soleil però vede l’amico provato e distaccato da Alex. Davide finalmente ammette che, nonostante il forte legame che aveva instaurato con Belli, non appena è rientrato non ha avuto l’istinto di abbracciarlo o di parlarci. Anche Soleil condivide l’idea di Davide, che ha criticato duramente l’atteggiamento di Alex verso Soleil e Delia, ma sottolinea di non riuscire a controllarsi di fronte e a lui e di essere felice del suo ritorno.

Nathaly Caldonazzo vs Davide Silvestri/ "Sembrava un pazzo, era arrabbiato e..."

Davide Silvestri rimane fermo sulle sue posizioni, ma torna a parlare dell’accaduto poche ore dopo in sauna con Alessandro Basciano. L’attore sottolinea di sentirsi distaccato da Alex e di ritenere impossibile recuperare la complicità di un tempo. Davide Silvestri sostiene che al momento fa fatica ad avvicinarsi a Belli, nonostante sia molto dispiaciuto perché gli voleva davvero bene. A differenza del confronto con Soleil, con Alessandro sembra esserci uno spiraglio poiché sostiene che, forse avendo un po’ di tempo a disposizione, riuscirà a metterci una pietra sopra e a riallacciare il rapporto con Alex. Al momento però non è fattibile: continua a non tollerare il comportamento di Alex con Soleil e Delia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA