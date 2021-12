Davide Silvestri difende Alex Belli “Soleil? Favola di entrambi”/ “Se la sono goduta”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a discutere di Alex Belli e di quanto accaduto nel corso della diretta di lunedì. L’attore ha lasciato la Casa con sua moglie Delia Duran e la reazione di Soleil Sorge non è stata delle più tranquille. L’influencer, dopo avergli portato la valigia in giardino, si è lasciata andare allo sconforto, delusa dal suo comportamento.

La Casa in questi giorni è stata dunque popolata dalle riflessioni degli inquilini sull’accaduto, tra chi ha cercato di comprendere la posizione di Alex e chi invece lo ha accusato, dicendosi felice della sua uscita. Tra i primi citati c’è Davide Silvestri, che con Alex aveva creato un bel rapporto di amicizia. Per lui quanto accaduto con Soleil è colpa di entrambi e non certo solo dell’attore. Ne parla allora con Miriana Trevisan in salotto.

Davide Silvestri su Alex e Soleil: “Non è solo colpa di lui, se la sono goduta”

“Non è solo colpa di Alex.” annuncia Davide Silvestri, chiacchierando con Miriana. Così motiva la sua affermazione: “Si sono raccontati una favola, un pezzettino uno, un pezzettino l’altra guardandosi negli occhi. Non è che uno ha raccontato una favola all’altro.”, fa notare Davide. E aggiunge: “Se la sono goduta, vuoi che ci metti anche un po’ di spettacolo, la vuoi enfatizzare, condire con un po’ di show, anche perché entrambi sono un po’ così, due personaggi da show. Ma non è una colpa, loro sono proprio così. L’hanno fatto, si sono divertiti.” Della stessa idea è anche la Trevisa, che appoggia le sue parole.

