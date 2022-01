Davide Silvestri e Barù diventano Delia Duran e Alex Belli/ Ancora meglio della coppia reale…

Davide Silvestri è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa di Cinecittà al giorno 5, ebbe subito un momento di sconforto dopo esser stato nominato. Se la prese in particolar modo con Andrea Casalino, poi eliminato ben presto. Con il passare del tempo, l’attore milanese ha saputo farsi apprezzare portando simpatia e sincerità nella casa. Seppur spesso in nomination, Davide Silvestri ha dimostrato di avere un ottimo consenso tra i telespettatori, i quali l’hanno salvato puntualmente. In casa dopo un periodo di vicinanza con Soleil Sorge, Alex Belli e Nicola Pisu, ora il concorrente sembra viaggiare pressocchè da solo cercando di mantenere comunque un rapporto confidenziale ed educato con tutti.

Pochi giorni fa, Aldo Montano l’ha incoronato come probabile vincitore. In effetti sembra essere un papabile vincitore dell’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip. Con il passare dei mesi e il prolungarsi della permanenza all’interno della casa, alcuni concorrenti vengono considerati dei veri pilastri del Grande Fratello Vip. Davide Silvestri è certamente uno dei veterani di questa edizione. Nel corso della sua esperienza si è concentrato principalmente nel portare avanti relazioni di amicizia molto forti e importanti, come di recente con Barù Gaeatani, con cui si è cimentato nell’imitazione di Delia Duran e Alex Belli.

Davide e Barú che preparano un’imitazione di Delia e Alex è ciò di cui avevamo tutti bisogno, e un motivo in più per salvare Barú ❤️💕 #gfvip #teamsoleil #teambaru pic.twitter.com/h88K16nz4B — Sole_my_sunshine (@solbia000) January 25, 2022

Davide Silvestri, l’amicizia con Barù e gli scontri con Nathalie

Nel corso della trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip Davide Silvestri è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio grazie ad una sorpresa piuttosto emozionante. Nel corso della serata è stato infatti chiamato da Alfonso Signorini a raggiungere la nave dell’amore dove a sua insaputa c’era ad attenderlo il padre. Inizialmente il ragazzo ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, menzionando in particolare proprio il rapporto con suo padre in riferimento alla malattia che gli ha quasi portato via l’uso della vista. Successivamente l’ex volto di Vivere viene fatto spostare in passerella dove in preda alla commozione incontra l’amato genitore. Quest’ultimo ha regalato un racconto ricco di parole d’amore per il figlio, spronandolo a continuare su questa strada senza dimenticare di sottolineare quanto sia motivo d’orgoglio. L’attore lombardo ha ricambiato tutto l’amore ringraziando i suoi genitori di tutto l’affetto e supporto dimostratigli e dell’educazione impartita. Per quanto riguarda la nomination Davide Silvestri ha scelto di nominare Lulù Selassiè; a suo dire la giovane risulta poco partecipativa a quelle che sono le faccende di casa, mettendo in difficoltà anche gli altri componenti. davi

