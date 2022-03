Davide Silvestri e Barù, strategie Gf Vip “Ecco chi salviamo”/ Jessica “fatta fuori”?

Si avvicina la finale del Gf Vip 2021, e i vipponi iniziano a pensare seriamente alle strategie su chi mandare in finale, chi salvare e nel contempo chi eliminare. A riguardo le telecamere del Grande Fratello hanno catturato una gustosa chiacchierata fra Davide Silvestri e Barù, che a viso aperto hanno svelato i propri piani su chi eventualmente salvare questa sera. “Sto pensando ancora alla reazione a catena – dice l’attore di Vivere parlottando con il food blogger in giardino – stavo pensando a due opzioni, se capito io chi devo fare per primo (dice riferendosi al vippone da salvare ndr), bhe faccio te tanto tu fai Giucas, faccio te e basta, e tu idem, fai me e io faccio Giucas… però poi Sole chi la salva?”.

E Barù replica: “Io! A però c’è giucas è vero… io te e Sole”. Di nuovo Davide Silvestri: “Se va prima Sole abbiamo già visto com’è l’ordine, Sole fa Giucas… se invece sei primo tu?” e Barù risponde: “Te”. Di nuovo l’attore: “Io, Sole, e Sole Giucas… classico”, poi Barù aggiunge: “Se primo va Giucas… ahaha (risata ndr)”. Insomma Barù non sembrerebbe essere intenzionato a salvare Jessica Selassiè nonostante la nota liason con la principessa, e ciò potrebbe creare non poco scompiglio all’interno della casa più spiata d’Italia in questi ultimi dieci giorni che ci separano dalla finale.

DAVIDE SILVESTRI E BARU’, STRATEGIE DI VOTO IN VISTA DI QUESTA SERA: IL POPOLO DELLA RETE SI INFURIA

La cosa certa è che sembrerebbero essersi ormai delineati due precisi schieramenti nella dimora, a cominciare da quello di cui sopra, composto appunto da Davide Silvestri, Soleil, Giucas Casella e Barù, passando poi per gli altri vipponi, leggasi le sorelle Selassiè, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, con Antonio Medugno che bisognerà capire da che parte si schiererà.

In ogni caso queste strategie non sembrano piacere al popolo della rete, che attraverso la pagina Instagram Mondoreality, dove è stato pubblicato il filmato “incriminato”, se l’è presa con Davide “davide è il più statega li dentro…”, scrive un utente, e un altro aggiunge: “Sta uscendo il vero Davide *** che schifo”. Un altro chiosa: “Ragazze sarà quel che sarà ci pensiamo noi a salvare Jessica”.

