Davide Silvestri e la fidanzata Alessia ‘Lilì’, “Mi sposerò a settembre”/ “Inviterò solo Barù e…”

Davide Silvestri annuncia le nozze con Alessia ‘Lilì’: “Spero di riuscire a…”

Davide Silvestri sposerà a settembre la sua fidanzata. L’ex gieffino ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Davide Silvestri ha spiegato che il matrimonio con la fidanzata Alessia è già in fase di preparazione: “Stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko”. Davide Silvestri non fa mistero di volere al suo matrimonio solo due tra i concorrenti che hanno condiviso con lui l’esperienza del Grande Fratello Vip: “Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”.

Per ora Davide Silvestri pensa solo al matrimonio e sull’arrivo di un figlio dice: “Facciamo un passo alla volta. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio”. Un incontro quello con Alessia “Lilì” avvenuto grazie ai social. L’attore Davide Silvestri ha infatti conosciuto Alessia su Instagram: “Lei mi ha messo un like. Era il novembre di due anni fa. Sono andato a vedere chi fosse e ho provato una strana sensazione. Dopo tre mesi avevamo iniziato a convivere e le ho dato metà del mio armadio”, ha raccontato nell’intervista a Chi.

Davide Silvestri sarebbe stato chiamato per partecipare ad un noto programma Rai. Secondo alcune indiscrezioni, Davide Silvestri sarebbe stato contattato da Carlo Conti per partecipare alla prossima edizione di “Tale e quale show”. Lo scorso anno anche il secondo classificato del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ebbe la possibilità di partecipare a “Tale e quale” conquistando consensi tra il pubblico. Carlo Conti avrebbe pensato proprio a Davide Silvestri per per formare il nuovo cast di Tale e Quale Show, che tornerà ancora una volta per la prossima stagione televisiva.

Una scelta che non stupirebbe se fosse confermata, perché spesso Davide Silvestri, che nasce come attore, si è cimentato nel corso della sua presenza nella casa del Gf Vip, in scenette divertenti ed imitazioni per intrattenere il resto dei concorrenti del reality. Davide ha avuto una grande occasione con il Grande Fratello Vip e ora è pronto a rimettersi in gioco. Dopotutto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia aveva come obiettivo quello di tornare al centro dell’attenzione del pubblico. Dopo un lungo periodo di stop, Davide avrebbe la possibilità di farsi conoscere anche ad un pubblico più ampio.











