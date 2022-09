Davide Silvestri e Soleil Sorge, messaggio gate/ Lei smentisce, lui mostra le prove

Davide Silvestri: il messaggio a Soleil Sorge

Della bella amicizia tra Soleil Sorge e Davide Silvestri, nata dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, sembra essere rimasto ben poco. In una recente intervista “Non succederà più”, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli, l’attore ha rivelato di aver mandato un messaggio all’influencer italo-americana ma di non aver mai ricevuto riposta: “Soleil condurrà il Gf Vip Party? Non lo sapevo. Io quando sono uscito le ho scritto una volta su Instagram. Non mi ha mai risposto e non ci siamo più sentiti. Io ho fatto solo quello che sentivo, ma la mia vita va avanti comunque. Con Alex mi son sentito un paio di volte, poi non ci siamo più visti come promesso. Mi sento con Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassié. Loro sono stati invitati anche al mio matrimonio, così come anche Giucas Casella”, ha detto Silvestri in radio, confermando di non avere più contatti con la Sorge.

Soleil Sorge sfida Dayane Mello/ Dopo il GFVIP, il debutto a Celebrity Chef!

Soleil Sorge smentisce, Davide Silvestri mostra le prove

Ma durante il GF Vip Party, Soleil Sorge ha smentito di aver ricevuto un messaggio di Davide Silvestri. La questione “messaggio gate” è stata così chiarita dall’attore durante l’ultima diretta di The Pipol condotta da Gabriele Parpiglia: “La cosa è molto divertente, non dico bugie. La mia non era una polemica, ma un dato di fatto. Questo messaggio ce l’ho anche, magari non l’ha visto o le sto antipatico. Non mi piace passare per bugiardo, io il messaggio l’ho mandato. Se non ricordo male l’ho mandato subito dopo la Casa, il 30 marzo alle 14.22. Magari l’avrà perso o cancellato per sbaglio, ma io l’ho mandato. Per il resto non c’è nessun problema, la vita va avanti”. Silvestri ha poi mostrato il messaggio inviato a Soleil, su Instagram poco dopo il termine del Gf Vip 6. Molto probabilmente Soleil non voleva ignorare l’ex coinquilino ma si sarà persa il messaggio in mezzo a tutti quelli che riceve ogni giorno.

Soleil Sorge diserta la Fashion Week e fa una gaffe/ "Influencer? Che freddura..."

Questa è la prova del messaggio di Davide a @Soleil_stasi…

Cioè, le mandi un messaggio su Instagram? Dove quotidianamente ne riceve 10000 ?????

Un SMS no ?

Un messaggio WhatsApp ?

Ma daiiii, anche se fosse

È NORMALE CHE LE SIA SFUGGITO NO ???#SoleArmy pic.twitter.com/tCP6PVMo4P — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) September 22, 2022

LEGGI ANCHE:

GF Vip 2022, Cristina Quaranta massacra Soleil Sorge/ "L'avrei presa ed affogata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA