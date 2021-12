Davide Silvestri e Soleil Sorge/ Senza Alex Belli rapporto tra i due è in crisi

Davide Silvestri abbandona il Grande Fratello Vip?

Davide Silvestri questa sera dovrà comunicare ad Alfonso Signorini se intende rimanere o meno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e se fino a poche settimane fa aveva espresso la volontà di lasciare il loft di Cinecittà e tornare alla sua quotidianità, ma nei giorni scorsi qualcosa è cambiato perché confidandosi con Katia Ricciarelli, Davide ha comunicato il desiderio di rimanere. Davide Silvestri ha affermato di aver ritrovato un nuovo entusiasmo che nei giorni scorsi aveva perduto, che sia dovuto all’uscita di Alex Belli dalla casa?

Soleil Sorge "Gianmaria get the f*ck off non entrare mai più qui"/ Tensioni al GF Vip

All’inizio del reality il gruppo Silvestri-Sorge-Belli ha regalato agli spettatori momenti esilaranti finiti quando si è formata la coppia Soleil-Alex e così l’attore ha preferito mettersi da parte anche se ha più volte avvertito i suoi amici di non esagerare. Dopo la scorsa puntata anche lui ha voluto esprimere la sua opinione su quanto accaduto: “Si sono raccontati una favola, un pezzettino uno, un pezzettino l’altra guardandosi negli occhi. Non è che uno ha raccontato una favola all’altro”.

Soleil inguaia Alex Belli "Non sapevo più come mentire per coprirlo"/ "Quando soli diceva certe cose poi..."

Davide Silvestri trova un nuovo amico dopo Alex: Igor

Davide Silvestri si è distinto per essere all’interno della casa una persona pacata sempre pronta ad ascoltare le confessioni e i dubbi degli altri concorrenti e anche quando ha giudicato quanto accaduto ai suoi due amici, a differenza degli altri concorrenti, non ha usato parole troppo dure per entrambi. Sicuramente Davide non si è perso d’animo dopo l’uscita del suo migliore amico all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e subito trovato una nuova spalla per trascorrere le giornate in casa: Igor, la nuova mascotte natalizia della casa che l’attore ha accompagnato in giro per tutta la casa presentandola a tutti gli altri concorrenti.

Davide Silvestri difende Alex Belli "Soleil? Favola di entrambi"/ "Se la sono goduta"

Chissà se dopo l’uscita di Alex Belli il rapporto tra lui e Soleil peggiorerà o meno, il ragazzo ha più volte tentato di far capire all’influecer di non gradire il suo comportamento a volte duro nei confronti degli altri concorrenti, come è accaduto con Gianmaria Antinolfi quando lui e l’imprenditore stavano parlando all’interno della camera che Davide condivide con Soleil e lei entrando ha chiesto ai suoi due compagni di andare via ribadendo poi a Gianmaria di non entrare mai più in camera sua.



© RIPRODUZIONE RISERVATA