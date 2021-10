Davide Silvestri eliminato al Grande Fratello Vip?/ La “guerra” a Raffaella Fico

Dovrebbe essere in ansia in vista del nuovo televoto che lo vede protagonista, ed invece Davide Silvestri, dopo la passata puntata del Grande Fratello Vip, ha deciso di prendere la nomination con grande filosofia. Il nuovo televoto avrebbe potuto lasciarlo confuso e deluso, ma invece a differenza della prima volta il suo atteggiamento è completamente mutato.

Addirittura chiacchierando con alcuni suoi inquilini, Davide si è detto “felicissimo” ma non per il fatto di rischiare l’eliminazione dal reality. “Sono felice di essere in nomination con loro due. I due che mi hanno nominato. Raffaella e Amedeo. In ogni caso, se rimango, ne ho buttato uno fuori”, ha commentato l’attore. Il suo obiettivo resta invariato: eliminare la showgirl napoletana con la quale Davide proprio non riuscirebbe a trovare un punto di incontro. “Se non esce la prossima volta la nomino ancora, la nominerò finché non esce”, ha dichiarato riferendosi alla Fico, rendendo noti anche i prossimi nomi di coloro che vorrebbe vedere fuori dalla Casa del GF Vip: Ainett, Amedeo e Francesca.

Davide Silvestri ed i consigli a Lulù Selassié

Davide Silvestri nelle ultime settimane ha recuperato terreno ed anche il pubblico del Grande Fratello Vip ha iniziato ad apprezzare sempre di più il suo modo di pensare ed agire all’interno della Casa. Non è un caso se, secondo i dati degli ultimi sondaggi online, l’attore è tra coloro destinati a salvarsi nel corso della nomination che porterà stasera al nuovo eliminato.

Nel frattempo, dopo aver assunto un atteggiamento ‘zen’ nei confronti dell’ultimo televoto, Silvestri si è dilettato nelle ultime ore a chiacchierare con la principessa Lulù Selassié dandole dei validi consigli su come affrontare al meglio i pensieri che la tormentano. “Ci vuole calma e ci vuole tempo”, è il consiglio di Davide che ha tentato di farle capire che non deve assolutamente sentirsi sbagliata. Secondo Davide, infatti, la sua età le permette ancora di potersi ritenere a tutti gli effetti una bambina, notando come molti concorrenti più adulti di lei nella Casa avrebbero degli atteggiamenti decisamente più infantili dei suoi. “Rimarrai sempre un po’ bambina/infantile”, ha commentato ancora Davide, per poi darle ancora un consiglio per non sbagliare in futuro così come accaduto nella sua frequentazione con Manuel Bortuzzo: “Se tu dai, non ti aspettare che ti ritorno indietro quello che tu vuoi”. C’è un vero saggio nella Casa: riuscirà a salvarsi ancora dal rischio eliminazione ed a proseguire nella sua avventura?

