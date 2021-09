Davide Silvestri eliminato al Grande Fratello Vip?/ Sfogo in lacrime sotto i riflettori “sono uno sfigato”

Davide Silvestri è una persona finta? Le accuse degli inquilini della casa del GF Vip 2021

Davide Silvestri è uno tra i personaggi più chiacchierati all’interno di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021, soprattutto dopo la sua delusione per le tante nomination ricevute e il suo stesso essersi definito “uno sfigato”. Dolce e sensibile, Davide ritiene di non avere un carattere adatto ad un programma con il Grande Fratello e forse non si è ambientato come gli altri inquilini all’interno della casa.

A qualche giorno fa risale la lite scoppiata tra lui e Andrea Casilino proprio su questo argomento: Casalino ha deciso di nominare Silvestri che non l’ha presa nel migliore dei modi e ha dichiarato di volersi vendicare per tutto il tempo che gli resta da trascorrere all’interno del reality nominando ogni volta il suo compagno. Tutti si augurano che la lite tra i due possa presto rientrare a favore di una ritrovata serenità tra tutti i concorrenti.

Davide Silvestri è stato accusato da Andrea Casalino di essere una persona che sembra costruita, ma che potrebbe non esserlo, infatti, come lui ha più volte dichiarato non riesce ad entrare perfettamente all’interno dei meccanismi del programma e di non sentirsi la persona più giusta a parteciparvi.

Davide Silvestri prova a mettersi in gioco al Grande Fratello vip, ma fallisce

Davide Silvestri non è abituato ai reality show e per questo ha diverse difficoltà nel riuscire a mettersi in gioco come gli altri inquilini. Tutto questo fa soffrire Davide che più volte è scoppiato in lacrime difronte ai riflettori a causa proprio di questo impedimento che lo ha fatto sentire più volte sbagliato. L’unica concorrente che è riuscita ad entrare in grande sintonia con Davide è Katia Ricciarelli che gli ha consigliato di superare i suoi limiti e di uscire dalla zona di comfort per riuscire a raggiungere grandi traguardi.

Davide Silvestri è in realtà un ragazzo con un carattere molto sensibile e se, nonostante la nomination in corso di questa sera, riuscisse a restare di più all’interno della casa, il tempo necessario per poter entrare a pieno nei meccanismi del format, potrebbe regalare tante emozioni ai suoi compagni e al pubblico da casa.



