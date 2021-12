Davide Silvestri frecciatina a Gianmaria e Sophie per i baci hot/ “Cosa non si fa per una clip”

Davide Silvestri intenzionato a lasciare il GF Vip

Davide Silvestri si sta distinguendo dentro la Casa del Grande Fratello Vip per coerenza, trasparenza e goliardia. Nei giorni scorsi ha espresso l’intenzione di uscire dal loft di Cinecittà dal momento che il reality si prolungherà ben oltre il 13 dicembre. La sua deduzione è arrivata dopo aver visto entrare dalla Porta Rossa i nuovi concorrenti. L’attore è soddisfatto del suo percorso fatto fino a questo momento, non ha intenzione di continuare la sua avventura, ma preferirebbe tornare alla sua vita e al suo lavoro, lasciando il posto a un nuovo gieffino che avrà più storie da raccontare, visto che lui ha esaurito gli argomenti e non riesce a creare dinamiche di gioco.

Silvestri non ha peli sulla lingua e anche nelle nomination segue un suo percorso. All’inizio ha sempre nominato persone che facevano parte di un “gruppo” e che secondo lui si erano coalizzate per proseguire nel gioco senza intoppi. Adesso che il gruppo si è sciolto perché alcuni elementi sono usciti fuori dal reality, fa le nomination dando delle valide motivazioni. Venerdì ha fatto il nome di Lulù Selassié perché non ha apprezzato alcuni suoi comportamenti ritenuti troppo eccessivi. La sua trasparenza a volte lo porta a scontrarsi anche con i suoi amici, difatti una sua risposta non è piaciuta a Gianmaria che lo ha attaccato verbalmente.

Il commento sulla vicinanza tra Gianmaria e Sophie

Pochi giorni fa Antinolfi ha trascorso la notte nel letto di Sophie dove si sono scambiati baci, coccole e carezze. Gianmaria euforico lo ha raccontato a Davide Silvestri che con ironia ha risposto: “Cosa non si fa per una clip”. Le parole dell’attore però non sono piaciute all’imprenditore che si è sentito offeso, soprattutto perché dette da una persona che ritiene suo amico. Silvestri non si è scomposto e ha rincarato la dose: “vedrai che appena lo saprà Soleil dirà che lo avete fatto apposta per far parlare di voi”. Lo stesso lo ha pensato Davide, difatti è convinto che Gianmaria e Sophie lo abbiamo fatto apposta a finire nel letto insieme per trattare l’argomento in puntata.

Quello che manca a Davide è creare le dinamiche di gioco. Al contrario di altri concorrenti lui non fa nulla per finire nel ciclone dell’occhio del GF Vip. Qualche volta racconta qualcosa che riguarda la sua vita, ma non genera situazioni per far parlare di sé. Sapendo quello che Sophie ha detto su Gianmaria nelle settimane scorse, gli è difficile credere che tra i due sia scoccata la scintilla della passione, soprattutto da parte dell’ex tronista. Forse senza averlo fatto apposta, nella prossima puntata Silvestri potrebbe essere chiamato in causa per esprimere il suo giudizio sulla relazione Antinolfi-Codegoni.

Esercizi di recitazione per i suoi inquilini

Ormai Davide Silvestri ha completato il suo percorso al Grande Fratello Vip e non potendo dare altro, nelle ultime ore si è dilettato in qualche lezione di teatro. L’attore ha fatto eseguire ai suoi compagni di avventura una serie di esercizi che possano aiutarli a migliorare il proprio senso di rispetto. Alla vigilia della nuova puntata, mentre qualcuno si rilassa con una lezione di acquagym, Davide ha dispensato i suoi consigli ad alcuni amici tra cui Francesca, Giacomo, Patrizia, Miriana, Maria e Manuel, i quali si sono mostrati molto partecipativi.

L’attore ha dato le indicazioni da seguire: “Noi abbiamo questo spazio cerchiamo di gestirlo e di riempirlo al massimo camminando, cercando ognuno a suo modo cercando di mantenere sempre la propria bolla”. Un esercizio che serve a far rispettare la bolla immaginaria dell’altro. Un esercizio utilissimo che servirebbe ad aiutarli a percepire e a comprendere il disagio che alcune persone possono provare quando viene invaso il loro spazio vitale. Davide ha quindi proseguito con un altro esercizio sul senso del rispetto e poi ancora un terzo sull’immedesimazione.



