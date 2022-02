Davide Silvestri: “Ho capito Lulù”/ “É un mondo a parte, sensibile e particolare”

Davide Silvestri e Lulù Selassiè convivono nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dallo scorso settembre. I due non hanno mai avuto scontri diretti, ma diverse incomprensioni che li hanno portati spesso a nominarsi. Da quando è uscito Manuel Bortuzzo, Davide ha provato a dare anche alcuni consigli a Lulù per superare alcuni “atteggiamenti capricciosi” che potrebbero rappresentare un problema per il futuro. Nonostante tutto, Davide ha nominato nuovamente Lulù la sera in cui Manuel è uscito con una motivazione che è stata capita da Silvestri. Complice la presenza di Barù che ha instaurato un rapporto di complicità con la fidanzata di Manuel Bortuzzo, anche Davide si è avvicinato ulteriormente a Lulù.

Manuel Bortuzzo sogna il futuro con Lulù dopo il Gf vip/ "Cavalcheremo l'onda..."

Dopo aver visto lo sfogo della principessa etiope nei suoi confronti per la mancata posizione presa nei confronti di Miriana Trevisan durante lo scontro con Katia Ricciarelli, Davide, durante una conversazione con Barù e Alessandro Basciano, ha ammesso di aver capito Lulù e di non essersela presa per le parole che ha utilizzato nei propri confronti.

Lulù Selassié a rischio squalifica per bestemmia al GF VIP?/ Il video divide i fan

Davide Silvestri cambia idea su Lulù Selassiè

A poche settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip, fissata per il 14 marzo, Davide Silvestri si lascia andare ad una descrizione di Lulù Selassiè i cui atteggiamenti lo hanno spesso infastidito nel corso dei cinque mesi di convivenza nella casa di Cinecittà. Oggi, tuttavia, vivendo più a stretto contatto, Davide ha ammesso di aver capito chi è davvero Lulù.

“Lei è un mondo a parte. All’inizio dicevo ma è seria? Poi ho capito e la conferma l’ho avuta quando ho fatto finta di uscire (Lulù era visibilmente spaventata all’idea che lui abbandonasse la casa e ha provato in tutti i modi a fermarlo, anche chiedendo aiuto al confessionale ndr). E’ sensibile e particolare perchè che gliene fregava che uscisse. Ho capito anche cosa voleva dire quando ha detto infame”, ha detto. “Ma fa ridere. Te l’ha detto come te lo direi io. Lei è super sensibile”, ha aggiunto Barù convinto che Lulù abbia usato quella parola con leggerezza e senza malizia.

Manuel Bortuzzo "lullizzato": space buns come Lulù/ E annuncia: "Giovedì torno..."

Davide dice di aver capito Lulù e minimizza sul termine usato da lei nel video su di lui.

(video di ieri notte)#gfvip #fairylu pic.twitter.com/cdXf1tEvLA — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 25, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA