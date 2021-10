Davide Silvestri/ Il video misterioso per il cugino Kekko (Grande Fratello Vip)

Dopo la puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri si è dimostrato un buon amico e una spalla su cui piangere per Miriana Trevisan. L’ex velina, infatti, ha avuto una brutta lite con Raffaella Fico. “Sei una donna adulta, hai un bel caratterino e fai l’anima innocente. Mi fai anche tenerezza. Ma sei falsa, sei davvero falsa”, ha sbottato la ex di Mario Balotelli. Le parole della coinquilina hanno lasciato un segno e Miriana ha voluto parlarne con Davide, che ha cercato di farla ragione invitandola ha essere più chiara per evitare fraintendimenti:

“Quello che vedono da fuori è una sorta di falsità, non sei chiara. Inizi dieci discorsi e non ne finisci uno, non si capisce se ti vuoi raccontare per farti vedere o se ti vuoi raccontare davvero”. E ha concluso: “Stai con chi pensi che ti capisca, con chi stai bene”.

Davide Silvestri e il rapporto speciale con il cugino Checco

Davide Silvestri è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del reality di Canale 5. Dentro la casa alcuni concorrenti pensano che sia poco attivo alle dinamiche del gioco, ma il pubblico invece lo ha salvato più di una volta. In una delle ultime puntate di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavó, nella fascia delle “Chicche di Gossip” Gabriele Parpiglia ha rivelato un aneddoto sull’attore e suo cugino, Kekko dei Modà. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Davide ha registrato un video che la sua compagna deve mostrare a Kekko qualora lui non dovesse più avere la forza di andare avanti: “Io il contenuto di questo video non lo conosco però so che esiste e so che potrebbe essere un campanello d’allarme dolce nei confronti del cugino perché hanno lavorato insieme, lavorano insieme nell’industria del birrificio che hanno in comune”, ha detto il giornalista.

