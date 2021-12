Davide Silvestri lascia il Grande Fratello Vip 2021?/ Confronto con Katia e svela…

Davide Silvestri accetta il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021?

Dopo Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè, Carmen Russo e Giucas Casella che hanno accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 e l’abbandono di Francesca Cipriani che ha, invece, deciso di abbandonare il reality, nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda venerdì 17 dicembre, tutti gli altri concorrenti sveleranno la propria decisione. Tra gli indicesi c’è sicuramente Davide Silvestri che sembrava pronto a non accettare il prolungamento. Dopo averci pensato a lungo, dopo essersi confrontato con i propri coinquilini tra cui Manuel Bortuzzo che, esattamente come lui era deciso ad abbandonare il reality per poi cambiare idea per Lulù Selassiè, anche Davide Silvestri ha deciso di restare.

La confessione è arrivata durante una conversazione con Katia Ricciarelli. L’attore, alla cantante lirica, ha spiegato di aver deciso di continuare a giocare e di aver ritrovato l’entusiasmo che pensava di aver perso nelle ultime settimane.

Davide Silvestri cambia strategia?

Davide Silvestri ha svelato a Katia Ricciarelli che, venerdì prossimo, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, alla domanda di Alfonso Signorini, svelerà di aver deciso di continuare l’avventura accettando il prolungamento fino a marzo. “Tornerò ad essere io contro tutti. In base a quello che succede deciderò, ma voglio giocarmela proprio libero”, ha detto Davide parlando con Katia. Nel suo percorso futuro, Davide tornerà a nominare pensando unicamente a se stesso non escludendo di poter nominare anche Soleil Sorge.

“Ora come ora la mia motivazione mi viene da darla verso Soleil perché insieme a lui mi hanno portato un’energia negativa”, ha spiegato Davide facendo riferimento alla situazione vissuta con Alex Belli. Le parole di Davide hanno scatenato l’entusiasmo dei suoi fan che speravano nella sua permanenza in casa.

