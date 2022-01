Davide Silvestri/ Merita la vittoria? Social divisi sull’attore: “senza carattere”

Davide Silvestri: sempre dalla parte di Katia Ricciarelli?

Davide Silvestri continua a essere uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. L’attore che sembrava partito in sordina con una nomination all’inizio della sua avventura dentro al reality è poi riuscito a farsi spazio e a farsi apprezzare dai suoi compagni di casa. Silvestri ha legato sopratutto con Soleil Sorge e Alex Belli, ma anche con Aldo Montano con cui nelle ultime settimana di permanenza dello schermidore i due hanno scoperto una sintonia inaspettata. Nelle ultime settimane Davide ha trovato una nuova spalla in Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca. Nei giorni scorsi i due hanno mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli, chiamandola “vecchietta”. Un epiteto che la cantante lirica non ha potuto tollerare, sopratutto perché a dirlo è stato Silvestri, che nei giorni prima l’aveva difesa dagli attacchi ricevuti dopo la querelle con Lulù Selassié. Dopo aver ottenuto il perdono di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri ha espresso i suoi dubbi su Nathaly Caldonazzo, una delle ultime arrivate dentro la casa: “Ha detto una cosa molto brutta. C’è una frase che non mi è piaciuta, davanti a Soleil ha detto Katia l’ha fatto per fare un’altra clip…ma stai calma e non esagerare! Dire che Katia si è incavolata con noi per fare una clip? Secondo te Valeria è normale questa cosa?”, ha detto parlando con Valeria Marini.

Davide Silvestri/ Da della "vecchietta" a Katia Ricciarelli, è polemica! Svolta con Nathaly?

Davide Silvestri: immune, i social divisi

Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha ricevuto l’immunità da Sonia Brugandlli. Durante la sua nomination segreta, l’attore di Vivere ha nominato Federica Calemme; in maniera forse ironica ha commentato la scelta spiegando di avere come nuovo obbiettivo quello di scoppiare tutte le coppie della casa. L’attore è riuscito a conquistare una buona fetta di pubblico che sui social fa il tifo per lui: “Davide Silvestri, l’unico dopo 4 mesi che merita la vittoria! Un vero artista, molto creativo, curioso, intelligente, rispettoso, paziente e generoso”. Ovviamente non mancano i detrattori: “Ma Davide, prima si è fatto comandare da Alex, ora da Katia, appena lei uscirà, farà lo sherpa di Soleil, poi di Barù, e alla fine di Giucas. Riuscirà così ad arrivare in finale avendo solo leccato e fatto pizza e cornetti e tanto bla bla bla… ma un pizzico di carattere?”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli perdona Davide Silvestri/ "Non provo rancore ma ho notato che…"Sara Ricci fa un appello al GF Vip / "Davide Silvestri deve sapere che Calissano..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA