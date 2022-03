Davide Silvestri non perdona Lulù “Mi ha dato della merd*”/ “Sono nero con lei!”

Davide Silvestri non perdona Lulù Selassiè. I due gieffini sembrava avessero ritrovato un buon rapporto dopo lo scontro della scorsa settimana al Grande Fratello Vip, invece la nomination di Lulù ha riacceso i dissapori tra i due. Davide, d’altronde, aveva già perdonato Lulù per aver utilizzato contro di lui parole pesanti come “infame” e “merd*”, giustificandola. Di fronte all’ennesimo colpo alle spalle, Davide si è invece detto pronto a vendicarsi.

Così, in un confessionale, ha dichiarato: “Io so di aver preso una nomination ed è quella di Lulù. Da lei ho ricevuto della ‘merda’ e dell’infame. Avevamo chiarito, lei mi ha detto che mi vuole bene e che non mi avrebbe nominato mai.”, ha ammesso. Promesse che sono saltate alla prima occasione, motivo per il quale oggi Silvestri è furioso.

Davide Silvestri ancora furioso con Lulù Selassiè: “Una bugiarda!”

“Sono nero! – ha infatti dichiarato Davide Silvestri in cucina a Miriana e Delia – È una situazione che si ripete! Non è che è successa una volta, ma già due, tre volte.” Precedentemente, d’altronde, si era già sfogato con parole forti: “Lulù è doppiogiochista e proprio bugiarda. Le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con Lulù. Sono proprio nero […] Io me la sono presa con Soleil Sorge per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei.” Dal suo canto, anche Lulù ha cercato di giustificare la sua mossa, dichiarando: “Davide non penso sia una persona cattiva, però quella con cui mi confido di meno.” Ha quindi cercato di scusarsi con lui, che ha poi risposto: “Ti ringrazio per le scuse, però mi raccomando… io sono abbastanza forte anche se a volte non sembra. Però è ovvio che alcune cose feriscono.”

