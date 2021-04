Davide Silvestri “Pronto a tornare in Tv”/ “Isola? Vorrei andare, mi hanno detto no”

Ricordate Davide Silvestri? L’attore e cugino del celebre cantante Kekko Silvestre dei Modà è pronto a tornare in Tv. Lo rivela al giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, svelando di voler assolutamente tornare all’Isola dei Famosi. “Io mi ero proposto per fare questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, però purtroppo mi hanno detto che non potevo farla perché, avendola già fatta, non si poteva ripetere, a differenza del Grande Fratello in cui molti invece hanno potuto rifarlo.” ha raccontato in diretta radio.

Feltri: “Fedez bravo e simpatico”/ “In politica? Spero di no, fa bene ciò che fa”

In realtà, come fa notare Fredella, c’è chi ha fatto l’Isola due volte, come Giucas Casella. “Allora ora voglio assolutamente andare!” ha ammesso Silvestri, che ambisce a fare questa esperienza una seconda volta dopo quella che incoronò vincitore Walter Nudo.

Davide Silvestri: “Ecco perché mi sono allontanato dalla Tv”

Ma quali sono i motivi che hanno tenuto Davide Silvestri lontano dal piccolo schermo? L’attore ha spiegato che “Io mi ero ritirato dalla televisione perché, dopo l’Isola dei Famosi, ho deciso di prendermi una pausa per studiare l’Accademia filodrammatici. Poi ho fatto una fiction e mi sono preso una nuova pausa per dedicarmi ad una ‘vita parallela’ nel mondo dell’imprenditoria.” Davide, infatti, si è dedicato alla produzione di birra italiana, oggi però ambisce a tornare in Tv: “Negli ultimi tempi non nascondo che ho ripreso in mano in miei contatti perché vorrei fare qualcosina, chissà!” ha concluso.

Edoardo Stoppa, scherzo Le Iene/ Video: socio della sua app è un trafficante di cani!

LEGGI ANCHE:

Giacomo Czerny, lite con Carolina a Uomini e Donne/ Lei: "Vuoi una bambola..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA