Davide Silvestri, sarà informato della morte di Paolo Calissano?/ Il sospetto è che..

Il nome di Davide Silvestri è in queste ore tra i più presenti nei principali siti di notizie in rete, in relazione alla tragica notizia della morte dell’attore Paolo Calissano, avvenuta il 30 dicembre a Roma. I due, infatti, hanno recitato insieme nella soap vivere e, in ragione di questo rapporto d’amicizia oltre che professionale, il pubblico del Grande Fratello VIP, di cui Davide è un vero beniamino, sta chiedendo a gran voce che la produzione lo informi della morte del collega. Mentre si attende nelle prossime ore di capire cosa deciderà in merito la regia del programma, Davide continua il suo positivo percorso all’interno della casa.

Lo abbiamo visto, durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, leggere con Manila il comunicato con il quale la produzione invitava gli inquilini a partecipare a diversi riti scaramantici per salutare il 2021, presi da vari paesi del mondo. Tra questi una singolare tradizione svedese che prevede di fare il bagno indossando cappelli da cowboy l’ultima sera dell’anno; contrariamente ad alcuni colleghi che hanno preferito evitare il tuffo in piscina, Davide si è unito al gruppetto dei temerari, lanciandosi in acqua; questo il suo proposito per il 2022: “Vorrei lasciarmi alle spalle tutte le mie indecisioni e le mie paranoie“.

Davide Silvestri e il confronto con Soleil su Alex

In questi giorni l’ex attore, oggi mastro birraio, ha potuto anche confrontarsi con l’amica Soleil Sorge circa l'”affaire” Alex Belli, uscito ormai da qualche settimana dalla casa – dove aveva instaurato un rapporto simbiotico con la giovane influencer – per tornare dalla moglie Delia Duran, cui la liason del marito in diretta tv aveva provocato non pochi grattacapi.

Ed è proprio l’assenza di Delia a fianco di Alex durante l’ultimo collegamento dalla trasmissione l’oggetto del confronto tra Davide e Soleil; entrambi convengono sul fatto che questo sia il segno inequivocabile della definitiva rottura tra i due, viste anche le domande fatte in confessionale a entrambi i concorrenti in merito alla vicenda.E se invece Delia fosse assente perché isolata in quarantena, pronta a entrare a sorpresa nella casa? Se questo rumor si rivelasse fondato, le prossime settimane nella casa potrebbero essere decisamente movimentate e influenzare anche il percorso verso la finale di Davide, visto il suo ruolo di confidente è amico di Soleil.

Davide ascolta lo sfogo di Katia

Nella giornata dopo Capodanno, Davide Silvestri ha ascoltato anche lo sfogo di Katia Ricciarelli, che ha sottolineato l’importanza di avere una spalla su cui sfogarsi in un momento in cui si sente molto poco considerata all’interno della casa. Lo stesso Davide ha confermato di essersi avvicinato a Katia è proprio perché l’ha sentita parlare con Soleil del risentimento provato, ma ha voluto poi chiarire il suo punto di vista faccia a faccia con la cantante. “Io ho sentito che parlavi con me con Sole, poi sono arrivato perché volevo stare da solo con te”. Katia ha risposto “Voglio quello che do, ma non si può pretendere di dare e ricevere alla stessa misura” dimostrando comunque di apprezzare molto il rispetto dimostrato da Davide nei suoi confronti.



